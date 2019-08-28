Звезда сериалов «Отель «Элеон» Ольга Кузьмина сфотографировалась в башкирском национальном костюме на фоне фонтана «Семь девушек» в Уфе

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон» Ольга Кузьмина сфотографировалась в башкирском национальном костюме на фоне фонтана «Семь девушек» в Уфе. Снимок актриса опубликовала на своей страничке в Инстаграм, сообщает сайт Newsbash.ru.





Экс-руководитель Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев объяснил в Facebook, что цель приезда Ольги - съемка серии передач о туризме в республике. Проектом занимается телеканал «Россия».

«Самая рейтинговая передача о туризме «По секрету всему свету» с ведущей - звездой сериала «Кухня « Ольгой Кузьминой у нас в гостях», - написал Идельбаев.

«Сегодня в музее Рудольфа Нуреева примерила пуанты, а именно сейчас поехала на башкирскую пасеку добывать колодный мед», - поделился Артур Идельбаев.

Также он отметил, что актриса попробует себя в образе башкирки. Ольга уже варила бузу, готовила жвачку из бересты, доила кобыл, делала кумыс и училась танцевать танец «Семь девушек».