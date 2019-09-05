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Специалисты рассказали, чем опасен позеленевший картофель

Добавлено: 05.09.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Специалисты рассказали, чем опасен позеленевший картофель

Позеленевшие клубни картофеля содержат опасный для здоровья соланин, способный вызвать сильное отравление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста инспекции по качеству (МосГИК) Екатерину Чердакову.

Как отмечает специалист, позеленение картофеля - следствие его неправильного хранения. В частности, клубни зеленеют, если на них воздействует прямой или рассеянный свет. При этом в картофеле появляется соланин. Он может вызвать сильное отравление, которое способно привести к смерти. Именно поэтому важно хранить картофель в темном месте. Температура хранения при этом должна быть на уровне 3-5 градусов, а срок хранения не должен превышать полгода.

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По словам эксперта, на картофеле, пригодном для употребления в пищу, не должно быть наростов, следов гнили, подмораживания и повреждений от грызунов. При этом клубни должны быть цельными и однородными по окраске.
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