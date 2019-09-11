В Баймакском районе рыбаки выловили бутылку с посланием выпускников из 1986 года

Удивительную находку обнаружили жители Баймакского района Башкирии. Недалеко на озере Талкас рыбаки выловили почерневшую бутылку. В ней сельчане обнаружили необычное послание, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Башкирии в озере выловили послание из прошлого. Во время рыбалки местные мужчины случайно достали из воды старую бутылку. Возможно, она так бы и осталась на берегу среди прочего хлама, если бы не любопытство одного из рыбаков. Оказалось, что внутри было спрятано послание.

Да, вы знаете, я помню этих ребят. Половина уже разъехались кто куда. Удивительные воспоминания! С некоторыми я даже дружила, когда была молодая. А вообще, это же чудо какое-то! Представляете, спустя столько времени будто снова их всех увидела! Молодцы, что оставили послание. Это лишний раз напоминает нам о том, что со школьными друзьями нужно дружить.

Судя по всему, давным-давно здесь собрались выпускники 1986-го года одной из местных школ. Они отмечали пятилетие со дня окончания школы. Тогда еще молодые ребята написали на бумаге свои имена и поклялись собраться вместе еще через 5 лет. Удалось ли им встретиться позже, неизвестно.Мы пообщались с местными жителями и выяснили: помнят ли здесь кого-нибудь из людей в этом списке? Нам повезло, мы наткнулись на женщину, которая училась в одной параллели с этими людьми.

Сейчас бутылка с посланием хранит у себя один из местных жителей. Мужчина с удовольствием ее передаст ребятам, которые почти 30 лет назад были авторами этого послания.

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