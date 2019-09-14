Житель Кармаскалинского района обнаружил в лесу огромный гриб

Житель Кармаскалинского района Ришат Мусин обнаружил в лесу гриб-мутант. Дождевик весом восемь килограммов вырос в лесополосе неподалеку от деревни Варшавка, сообщает сайт Newsbash.ru.



Мужчина срезал находку и привез домой. Пока гриб не начал портиться, они с супругой поспешили порезать его и зажарить.Это не первый случай, когда грибникам в Башкирии попадаются небывалых размеров дождевики. Ранее житель Учалов отыскал несколько гигантских грибов близ деревни Уразово. Каждый из них весил около 10 килограммов.