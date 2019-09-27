В Уфе к бизнес-форуму стран ШОС и БРИКС приготовили огромную надпись из баурсака
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В Уфе в честь официального открытия бизнес-форума стран ШОС и БРИКС подготовили гигантскую съедобную надпись из баурсака. Из традиционного лакомства был сложен самый большой хештег – #UfaForumSCOandBRICS, сообщает сайт Newsbash.ru.
Конструкция весит 150 килограммов, на ее создание ушло двое суток. Организатором рекорда стала Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Вкусный хештег будет внесен в Книгу рекордов России.
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— Идея гигантской надписи #UfaForumSCOandBRICS родилась на стыке традиций и современности. В хештегах пользователи сети формулируют суть своего послания миру, фокусируют внимание на самом главном. Баурсак тоже несет современности послание из прошлого. Лакомство символизирует радушие, гостеприимство, дружбу, название блюда переводится как «стремление к объединению, родству». А именно это и является главной задачей Уфимского форума, — сообщили журналистам организаторы.Напомним, бизнес-форум стран ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В столицу Башкортостана съехались около 2800 делегатов из 31 страны и 52 субъектов России.
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