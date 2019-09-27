Холодные ноги: причины и лечение

Если у человека ноги всегда холодные или часто становятся такими, то это не только причиняет серьезный дискомфорт, но и сигнализирует о нарушениях в работе организма. Прежде чем приступить к устранению симптома, необходимо выяснить причины, которые его провоцируют. О них и поговорим.





Почему ноги становятся холодными

Оставим в стороне ситуацию, при которой ноги мерзнут на холоде. Это естественное явление для любого человека, у которого конечности не защищены от низкой температуры.





Одной из причин постоянной мерзлявости может быть сильное волнение, при котором происходит сужение кровеносных сосудов. В этом случае нарушается кровоснабжение тканей, кожа становится бледной, иногда до синюшного оттенка. Ноги перестают быть холодными, когда проходит стресс.Неправильное питание с поглощением малого количества калорий – еще одна причина, из-за которой мерзнут ступни. Организм, к примеру, изнуренный диетой, может не получать в нужном количестве жиры, углеводы, аминокислоты. Все это негативно сказывается на терморегуляции.Есть еще одна (вполне бытовая) причина – постоянно стягивающая одежда или обувь. Ноги начинают холодеть из-за нарушенного кровообращения. Если снять «удушающие» носки или ботинки, то температура восстановится.Если ноги холодные постоянно, то это может свидетельствовать о различных заболеваниях.Вегето-сосудистая дистония. Вегетативная система, координирующая состояние внутренних органов и артерий, выходит из строя. Из-за этого сосуды начинают часто сокращаться, кровообращение нарушается, и конечности не снабжаются кровью в полной мере.Проблемы с щитовидкой. Этот орган отвечает за выработку гормонов, участвующих в регуляции работы организма. Из-за сбоев замедляются все обменные процессы. Как следствие – появляются сонливость, отечность, заторможенность, а нарушенный кровоток приводит к появлению изучаемого симптома.Железодефицитная анемия. В этом случае наблюдается снижение объема эритроцитов, что может произойти из-за нехватки в организме железа, витаминов B и C, фолиевой кислоты или наличия паразитов. Симптомы такой анемии – тошнота, слабость, головокружение, холодные ноги.Атеросклероз. Это заболевание сопровождается головокружением, повышенным артериальным давлением, шумом в ушах, «мушками» в глазах, холодными руками и ногами.Остеохондроз. Еще одно заболевание, для которого характерны головная боль, головокружение, боли в спине, онемение и пониженная температура конечностей.Постоянно холодные ноги – тревожный симптом, на который нужно как можно скорее обратить внимание. Правильно выявить заболевание поможет диагностика. Далее пациентом займется профильный специалист, который назначит курс лечения.Наряду с этим существуют рекомендации, которые помогут убрать данный симптом. Так, медики советуют как можно чаще гулять на свежем воздухе, по утрам делать зарядку и вообще приобщиться к какому-нибудь активному виду спорта.

Следует по максимуму исключить все, что может негативно влиять на работу сосудов, в первую очередь, курение, употребление спиртных напитков. Также необходимо избегать частых стрессов, всегда одеваться по погоде и следить за тем, как вы сидите. Например, стоит исключить позу «нога на ногу».



Хорошо влияет на терморегуляцию ног контрастный душ. Некоторым подойдет баня с парной, но только с разрешения врача. К перечисленному можно добавить правильное и сбалансированное питание, а также употребление согревающего чая – без сахара и выпечки.



Такие нехитрые правила помогут нормализовать состояние сосудов, улучшить кровообращение и убрать мышечное и психологическое напряжение.