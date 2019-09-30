Где снимали фильм "Афоня"

"Афоня" — советская трагикомедия режиссера Георгия Данелия, которая стала лидером проката 1975 года. На роль Афони было три кандидатуры: польский актер Даниил Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев. В результате выбор остановили именно на Куравлеве. Режиссер посчитал, что в этом актере есть что-то такое, что зрители готовы будут ему простить буквально все.





"А этого мы и добивались. Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели".





Сцены с Евгенией Симоновой, которая играла роль медсестры Кати, сняли всего за три съемочных дня. Актриса в то время уже подписала договор на съемки в картине "Пропавшая экспедиция" и все лето должна была сниматься в Башкирии, в фильме "Пропавшая экспедиция".Сначала девушку даже отпустили на съемки, чтобы не создавать неудобств, и продолжили выбирать из других кандидаток, но позже режиссер Данелия признался, что кроме Евгении никого на роль Кати не видит. Фильм снимали летом 1974 года в Ярославле. В картине можно увидеть: Спасо-Преображенский монастырь, брагинские "хрущевки", универмаг "Ярославль" на улице Свободы, дом на Которосльной набережной. Борщовку в фильме изобразили с помощью села в Некрасовском районе Ярославской области Диево-Городище. Последняя сцена снималась в небольшом аэропорту города Пошехонье. Сцена в ресторане, в которой главный герой Афоня пытается забыть свою возлюбленную Елену, снималась в Москве. Во время съемок произошел интересный случай: швейцар не хотел пускать исполнителя роли Федула Борислава Брондукова в ресторан.Актер настолько органично выглядел в костюме и гриме, что, когда вышел на улицу покурить, швейцар принял его за настоящего пьяницу. Танцы решено было снимать ночью в зале клуба имени Крупской в Текстильщиках. Данелия хотел, чтобы музыканты были современными, однако когда группу привели, был несколько разочарован."Главный — курчавый лохматый парень. Худющий. Одеты небрежно, держатся независимо. Спросили, сколько заплатим, и сказали, что сыграют. Показались мне ненадежными…", — вспоминал Георгий. Режиссер даже попросил привести другую музыкальную группу для подстраховки, но в результате нашлись такие же "волосатики".В массовке должны были участвовать обычные люди, и Данелия переживал, что никто не согласится танцевать дубль за дублем всю ночь всего-то за три рубля. Однако когда режиссер вечером подъехал к клубу, народу было — не протолкнуться."Оказалось, мы пригласили сниматься самые популярные и самые запрещенные в те времена группы. Первая группа была "Машина времени" Макаревича, а вторая — "Аракс" Шахназарова". Забавный случай приключился с актрисой Татьяной Распутиной, которая играла Людмилу — девушку с огромным бюстом. Дело в том, что у Распутиной была обычная грудь, а съемочной группе нужна была более внушительная. Тогда оператор Сергей Вронский предложил в бюстгальтер большого размера положить презервативы, наполненные водой, чтобы "груди натурально колыхались в танце".Но во время первого же дубля, когда актриса подпрыгнула, презервативы лопнули и окатили ее водой. После этого бюстгальтер наполнили манной крупой. В первоначальном варианте финала Афоня покупает билет на первый попавшийся рейс и валяется на летном поле в ожидании самолета. К нему подходит милиционер и просит предъявить документы.Афоня дает ему паспорт: на фотографии молодой парнишка с беззаботной улыбкой, а в действительности перед милиционером унылый мужик с грустными глазами. На этом фильм и заканчивался.

Но такой мрачный конец режиссеру не нравился, поэтому финал решено было переделать. Данелия понимал, что концовка, в которой Афоня и Катя в конце встречаются, будет слишком банальной и, можно сказать, нарушит логику фильма. Однако прямо во время съемок последней сцены все-таки решил оставить именно этот вариант.



"…я понял, <…> что мне очень хочется, чтобы Катя появилась реально".





