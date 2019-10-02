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Пиндосы: почему так называют американцев

Добавлено: 02.10.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Пиндосы: почему так называют американцев

Кого и почему называют пиндосами? Этот пост посвящен слову, которое получило особенно широкое распространение в нашем языке за последние годы. Давайте разберемся, кто такие пиндосы и почему их так называют.

Как появилось это слово 
Считается, что это слово появилось в Греции. В западной части этой страны и в Албании есть горная система Пинд. Греки и их соседи называли пиндосами выходцев из тех мест: они относились к ним, как к жадным, трусливым и бестолковым людям.


Оттуда слово перекочевало в Российскую империю и стало означать всех несимпатичных греков. Негативный оттенок ему добавляла коренная близость с такими греческими словами, как «дно», «бедняк», «грязь».

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На Юге России пиндосами называли соседей, которые стали черноморскими и азовскими поселенцами: у русских и греков были непростые отношения, и последним периодически доставалось. В том числе и в словесных сражениях.

Это выражение в свое время добралось даже до американцев: так они называли всех низкорослых и черноволосых выходцев с Балкан и Юга Италии. Правда, позже им это аукнулось, о чем расскажем далее.

На протяжении 20 века слово стало терять первоначальное значение. Им называли любых южных инородцев, а также слабых, бесхарактерных, глупых людей. При этом оно достаточно прочно вошло в обиход советской армии и уголовного мира в 1950-80-х годах. Это произошло благодаря его созвучию с другими сленговыми и нецензурными словами.

Пиндосы: новейшая история 
В русском языке «пиндосы» получили новую жизнь в начале 2000-х. Толчком послужил конфликт на Балканах, куда в качестве миротворцев были отправлены американские войска.

И если несколько десятилетий назад жители США называли пиндосами балканцев, то теперь это слово бумерангом вернулось к ним. Считается, что эту кличку миротворцы получили из-за своей жадности, недалекости и глупого вида.

По одной из версий, американцы выглядели довольно нелепо из-за обилия своей амуниции. По армейским правилам, если боец находился без снаряжения и получал ранение, то ему не полагалась страховка. Если он был в полной амуниции и был подстрелен, то ему причитались выплаты.

Поэтому американцы в любую погоду (даже в пекло) носили на себе бронежилеты, защитные щитки, перчатки, очки, боекомплект и прочее. Все это весило до 40 кг. Под такой нагрузкой солдаты просто сгибались. Они хоть и были выносливыми, но не до такой степени. А сбросить лишнее им мешал страх не получить выплату.

Сербы, глядя на миротворцев, которые ходили на полусогнутых и с втянутой в плечи головой, прозвали их пингвинами. А пингвин на их языке звучит так – «пиндос».

Российские солдаты, которые также участвовали в урегулировании конфликта, подхватили это слово и в открытую называли так американцев. Тем не особо нравилось, но против фольклора нет приема.

Со временем пиндосами в нашей стране стали не только миротворцы, но и вообще все жители США. Заокеанская страна превратилась в Пиндостан или Пиндосию. Сегодня это слово чаще всего употребляется именно в отношении американцев.

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