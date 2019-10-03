Скрип зубами во сне: причины у взрослых и детей

Почему человек во сне скрипит зубами? Если человек ночью скрипит зубами, это означает, что он подвержен бруксизму. Это медицинское явление, которое может повлечь за собой ряд стоматологических проблем. Разберем, почему люди во сне так себя ведут.





По каким причинам человек ночью скрипит зубами





По мнению медиков, бруксизм – это не вредная привычка, а сигнал о том, что организм работает со сбоями. Мы скрипим зубами непроизвольно, причем такие приступы могут повторяться несколько раз за ночь. На утро человек может жаловаться на головную боль, головокружение, плохой сон, он может быть раздражительным или агрессивным.

Основной причиной появления бруксизма считается стресс. Так человек реагирует на нервные потрясения, переизбыток умственной и физической активности, эмоциональное перевозбуждение.

От такого набора в организме появляется сильное напряжение, с которым мы не в состоянии спокойно справиться. Скрип зубами во сне – это проявление беспокойства и агрессии, эмоций, которые мы не можем напрямую выразить в бодрствующем состоянии.Провоцирующими факторами, которые могут усугубить ситуацию, являются прием большого количества алкоголя и кофеина.Стоматологи считают, что бруксизм появляется из-за патологии прикуса. Зубы словно ищут свое место, как бы притираются друг к другу. Скрип исчезнет тогда, когда они будут идеально смыкаться.Считается, что бруксизм мог достаться нам по наследству. Мол, это остаточный рефлекс от наших предков, который также есть у животных – они точат себе зубы.В народе принято считать, что скрип зубами означает наличие глистов в организме. Но ученые сколько ни пытались найти связь между этими явлениями, так ничего и не обнаружили.





Почему скрипит зубами ребенок

неправильный прикус: верхние зубы перекрывают нижние, ударяют друг друга, возникает пощелкивание;

стресс, перевозбуждение: малыш набегался, наигрался в компьютерные стрелялки, насмотрелся мультиков, заснул, а эмоциональное возбуждение осталось;

аденоиды или затрудненное носовое дыхание: в этой ситуации жевательные мышцы могут сокращаться из-за судорог;

прорезывание зубов: порой данный процесс приводит к коротким судорогам жевательных мышц;

эндокринологические или неврологические заболевания: если приступы скрипа длятся каждую ночью более 15-20 секунд, то проблема может крыться в указанных сферах;

наследственность: порой сокращение мышц передается по наследству – от мамы или папы.

Как справиться со скрипом зубов





У детей провоцирующими факторами, вызывающими скрип зубов, могут быть следующие:Так как самой распространенной причиной скрипа зубов является стресс/эмоциональное напряжение, то перед сном необходимо создать себе комфортные условия. Например, погулять на свежем воздухе, послушать расслабляющую музыку, выпить ромашкового чая, отказаться от ТВ и гаджетов, чтобы не нагружать нервную систему.Если скрип провоцирует неправильный прикус, то с этой проблемой справится врач-ортодонт, который составит план лечения. Случается, что за помощью необходимо обратиться к стоматологу-ортопеду: он восстановит зубы с помощью коронок.Также одним из эффективных методов борьбы с бруксизмом являются индивидуальные капы. Они плотно надеваются на зубы и не дают им плотно смыкаться в момент спазма мышц челюсти или лица. Так зубы защищаются от стирания.

Что касается детей, то ребенка, в первую очередь, нужно показать стоматологу, чтобы исключить неправильный прикус или другие нарушения развития челюсти. Тот же ортодонт может назначить спецупражнения, которые помогут расслабить, снять напряжение с жевательных мышц.



Также может понадобиться консультация педиатра и невролога. Если причина заключается в аденоидах, то будет поднят вопрос, стоит ли их удалять. Невролог установит, есть ли причины скрипа, касающиеся его профиля работы.



Детям, как и взрослым, могут назначить капу, которая будет предотвращать стирание зубной эмали и защитит от неправильного развития челюсти.