В Салавате появились необычные дорожные знаки

В башкирском городе Салавате появились необычные дорожные знаки: надпись «Смотри на дорогу», помещенная в красный круг.



Местные жители связывают появление самодельных дорожных указателей с большой концентрацией ДТП на этом участке.



— Известно лишь то, что эту акцию провели люди, которые называют себя «Добрый человек», — рассказали местные жители.

Фото: slv_spisok / vk.com