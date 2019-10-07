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В Салавате появились необычные дорожные знаки

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Салават
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В Салавате появились необычные дорожные знаки

В башкирском городе Салавате появились необычные дорожные знаки: надпись «Смотри на дорогу», помещенная в красный круг.

Местные жители связывают появление самодельных дорожных указателей с большой концентрацией ДТП на этом участке. 

— Известно лишь то, что эту акцию провели люди, которые называют себя «Добрый человек», — рассказали местные жители.
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Источник: ufa1.ru
Фото: slv_spisok / vk.com
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