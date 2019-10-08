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В России хотят внедрить «лежачие полицейские» с системой фото- и видеофиксации

Добавлено: 08.10.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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В России хотят внедрить «лежачие полицейские» с системой фото- и видеофиксации

В России рассматривают проект об установке умных искусственных дорожных неровностей («лежачие полицейские») с системой фото- и видеофиксации. Об этом заявил представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев.


«Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году», — цитирует Федосеева VSE42.Ru. Стоимость проекта оценивают в восемь миллионов рублей. Предполагается, что с помощью камер, замеряющих скорость передвижения автомобиля, «лежачий полицейский» будет определять: поднимать барьер или нет.

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Федосеев пояснил, что умные «лежачие полицейские» смогут продлить работу автомобильной подвески на 40%. Также технологические неровности будут способствовать снижению вредных выбросов из-за отсутствия необходимости разгоняться и тормозить.

Ранее «» писало, что пешеходные переходы в России подняли над дорогой. Чтобы обезопасить пешеходов, «зебру» стали делать на несколько сантиметров выше, чем основное дорожное покрытие, уточняет «Национальная служба новостей».

Источник: ura.news
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