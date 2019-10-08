Кровоточивость десен: причины и лечение

Кровоточивость десен – симптом пародонтита. От него не избавиться полосканиями отварами или специальными пастами. Идет воспалительный процесс, лечить который должен стоматолог. Нужно провести санацию полости рта, прочистить карманы, проверить корни зубов. Иногда даже нужен курс антибиотиков.





В рекламных роликах нам предлагают купить очередную "чудо-пасту", которая остановит кровоточивость и вылечит. Но причины заболевания глубже. И подход требуется комплексный. Не каждый врач читает пациенту лекцию о причинах и следствиях. Не каждый раз мы уделяем достаточно внимания гигиене зубов, полагая, что и так все знаем.





Эта статья пригодится тем, кто ищет причины заболевания и хочет сохранить здоровые зубы.Причина гингивита и пародонтита, как правило, некачественный уход за ротовой полостью. Быстренько почистили зубы и побежали. Зубные нити и специальные щеточки держим за экзотику! Потом начинаем терять зубы. Если до 35 лет основная причина потери зуба - кариес, то после 35 - пародонтит. Поэтому потеря зубов с возрастом - это не приговор. Главное - знание факторов риска и их профилактика.Ротовая полость имеет свою систему защиты от бактерий. Местный иммунитет поддерживают эпителиальные клетки, выстилающие ротовую полость и вырабатывающие специальные активные вещества - пептиды - в ответ на бактериальное нашествие.Отдельная история - беременность. Для беременных обязательно наблюдение у стоматолога, особенно в последние месяцы.Некоторые медикаменты также могут провоцировать разрастание и воспаление десен. Можно перечислить основные препараты из зоны риска:дифенин (фенитоин)Препараты для лечения гипертонии:норваскфелодипинизоптинкоринфар (кордафлекс, нифедипин)Предугадаю вопрос: "а что делать, если ничего, кроме этого кордафлекса не помогает? Без него мое давление зашкаливает". Если подобрать замену не удается, нужно ходить на “чистку” к стоматологу хотя бы раз в три месяца. Такую процедуру сейчас можно получить в обычной городской стоматологии.Опасность в том, что инфекции десен и зубных ячеек могут не ограничиться только ими, а начать распространяться на окружающие ткани с развитием асбцесса. Вот уж когда все сложности по уходу за зубами покажутся совсем не сложными.Самые грозные осложнения пародонтита лежат вне полости рта. Заболевание может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Это доказанный факт.Во время чистки зубов при плохой гигиене полости рта в кровь попадают бактерии, которые кровью разносятся по организму и оседают на клапанах сердца. Есть и более тонкий механизм поражения сосудов при инфекции полости рта - развитие атеросклероза. Поэтому, если хотите избежать раннего инфаркта или инсульта, бросате куритьт, налегайте на овощи и фрукты, бегайте и правильно чистите зубы, используйте зубную нить и регулярно посещайте стоматолога.Несколько рекомендаций, которых необходимо придерживаться:использовать фторированную зубную пасту. Фтор вообще очень важен. В развитых странах обязательно фторирование воды. А новорожденным еще в роддоме начинают давать препараты фтора.Чистите зубы после каждого приема пищи (а не раз в день).Полощите рот антисептиком, например, хлоргексидином.Забудьте о сладкой газировке, ограничьте сахар.Бросайте курить.От жевательной резинки тоже может быть польза, но только от той, что без сахара!

Если болезнь уже распространилась, стоматолог может назначить антибиотик. Иногда с большим успехом применяют как лечение и последующую профилактику постоянный прием малых доз доксициклина (производное от старого доброго тетрациклина). Только надо помнить, что он противопоказан детям до 8 лет.



Не запускайте болезнь. Если стоматолог ставит вам диагноз “пародонтит” и назначает только полоскание, ищите другого специалиста. Это заболевание требует комплексного подхода!