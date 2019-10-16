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В одном из районов Башкирии появился Хатико

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Мелеузовский район
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В одном из районов Башкирии появился Хатико

В Мелеузовском районе Башкирии жители стали свидетелями настоящей верности. Все дело в том, что в их районе появился собственный Хатико. Пса бросили хозяева, и теперь он сидит на обочине дороги и ждет помощи.


Фотографию собаки выложил местный житель в социальных сетях. По его словам, пес сидит здесь уже продолжительное время. Рядом с башкирским Хатико лежит тело его мертвого сородича, видимо, сбитого. Несмотря на непогоду, пес не отходит от друга и не ищет укрытия от дождя и снега.

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Линара Б., жительница Мелеуза:
Да это же самый настоящий Хатико. Какой хорошенький, а люди, которые посмели так поступить с собакой, не имеют права так называться. Как можно бросить пса?
К слову, собака нашла уже свою новую хозяйку. Одна из подписчиц откликнулась на пост мужчины и решила забрать пса. По ее словам, она сегодня же заберет Хатико домой.
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Источник: bash.news
Фото: соцсети
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