В одном из районов Башкирии появился Хатико

В Мелеузовском районе Башкирии жители стали свидетелями настоящей верности. Все дело в том, что в их районе появился собственный Хатико. Пса бросили хозяева, и теперь он сидит на обочине дороги и ждет помощи.





Фотографию собаки выложил местный житель в социальных сетях. По его словам, пес сидит здесь уже продолжительное время. Рядом с башкирским Хатико лежит тело его мертвого сородича, видимо, сбитого. Несмотря на непогоду, пес не отходит от друга и не ищет укрытия от дождя и снега.

Да это же самый настоящий Хатико. Какой хорошенький, а люди, которые посмели так поступить с собакой, не имеют права так называться. Как можно бросить пса?

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Фото: соцсети

К слову, собака нашла уже свою новую хозяйку. Одна из подписчиц откликнулась на пост мужчины и решила забрать пса. По ее словам, она сегодня же заберет Хатико домой.