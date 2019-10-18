Потеют фары автомобиля изнутри: что делать

Почему потеют фары автомобиля изнутри? Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что у машины фара запотевает. Если это кратковременное явление, то оно не несет опасности. Но если запотевание происходит постоянно и долго не проходит, то это влияет на освещенность дороги и срок работы лампочки.





Почему фара запотевает

Фара автомобиля представляет собой почти герметичную камеру, в которой тепло дает лампа. Если она будет абсолютно непроницаемой, то в определенный момент давление, накопившееся от работы излучающего свет источника, может разорвать ее корпус. Чтобы этого не произошло, в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия. Именно они стравливают давление, но при этом пропускают воздух и загрязнения извне.





Из-за этого можно заметить, как после мойки или весной/осенью воздух подсасывается внутрь остывающей фары и превращается в конденсат. Чаще всего влажный налет быстро пропадает. А вот если влага застаивается подолгу, то конденсат стекает каплями, из-за чего образуются лужи. Водитель сталкивается с проблемой, которая требует немедленного решения.Запотевание фар опасно тем, что постоянная влажность сокращает срок службы лампочки. Как итог – приходится часто менять световые элементы.Кроме того, попавшая на горячую поверхность отражателя вода может его испортить. Из-за запотевания появляется коррозия металлических элементов. Вообще окислившиеся контакты могут в один момент отказать, и свет внезапно погаснет.Кроме того, жидкость в фарах приводит к образованию «слепых» зон: свет в каплях конденсата преломляется, из-за чего ухудшается видимость на дороге.К причинам, которые не связаны с естественным процессом, можно отнести микротрещины, повреждение, нарушение герметичности и внутренней циркуляции воздуха.Микротрещина. Вода может проникнуть в фару даже через малейшую трещину, что приведет к запотеванию.Разгерметизация швов. Со временем герметик может потерять эластичность и потрескаться, из-за чего через те же микротрещины в фары попадет вода.Повреждение после аварии. Запотевание нередко наблюдается у машин, побывавших в аварии. Это связано с маленькими трещинами, которые не видны при беглом осмотре.Негерметичные патроны лампочек. В месте подключения лампочки может появиться неплотное соединение.Засорение сапуна. То есть клапана, который обеспечивает воздухообмен. С его помощью фара словно сама себя высушивает. За время эксплуатации сапун может засориться, что негативно скажется на вентиляции.Существует несколько распространенных правил, которые помогут избежать частого запотевания фар. Эксперты советуют выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы из-за разницы температур не появился конденсат.При возможности не стоит выкатывать автомобиль из влажного бокса сразу на прохладную улицу – пусть фары остынут. Также не рекомендуется снимать заглушки сапунов: можно сэкономить время на просушке, но при этом внутрь загнать грязь.Состояние клапанов вентиляции можно проверять самостоятельно: нужно вовремя удалять загрязнения. Необходимо уделять внимание тому месту, где проводка заходит в корпус фары – там уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.

Некоторые производители внутри фары размещают гранулы силикагеля, действующие как абсорбирующее вещество. Такое приспособление можно сделать самостоятельно, положив или закрепив в корпусе фары гранулы.



А чтобы определить, есть ли в фаре трещина и где именно она находится, можно поступить так: налейте в таз или ванную воду и опустите в нее корпус. Если пошли пузырьки, значит есть нарушение герметичности. Это место можно быстро найти, а после замазать герметиком.

Источник: fishki.net

Фото: zr.ru