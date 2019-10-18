Потеют фары автомобиля изнутри: что делать
Почему потеют фары автомобиля изнутри? Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что у машины фара запотевает. Если это кратковременное явление, то оно не несет опасности. Но если запотевание происходит постоянно и долго не проходит, то это влияет на освещенность дороги и срок работы лампочки.
Почему фара запотевает
Фара автомобиля представляет собой почти герметичную камеру, в которой тепло дает лампа. Если она будет абсолютно непроницаемой, то в определенный момент давление, накопившееся от работы излучающего свет источника, может разорвать ее корпус. Чтобы этого не произошло, в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия. Именно они стравливают давление, но при этом пропускают воздух и загрязнения извне.
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Запотевание фар опасно тем, что постоянная влажность сокращает срок службы лампочки. Как итог – приходится часто менять световые элементы.
Кроме того, попавшая на горячую поверхность отражателя вода может его испортить. Из-за запотевания появляется коррозия металлических элементов. Вообще окислившиеся контакты могут в один момент отказать, и свет внезапно погаснет.
Кроме того, жидкость в фарах приводит к образованию «слепых» зон: свет в каплях конденсата преломляется, из-за чего ухудшается видимость на дороге.
Причины запотевания фар: трещины и засорение
К причинам, которые не связаны с естественным процессом, можно отнести микротрещины, повреждение, нарушение герметичности и внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина. Вода может проникнуть в фару даже через малейшую трещину, что приведет к запотеванию.
Разгерметизация швов. Со временем герметик может потерять эластичность и потрескаться, из-за чего через те же микротрещины в фары попадет вода.
Повреждение после аварии. Запотевание нередко наблюдается у машин, побывавших в аварии. Это связано с маленькими трещинами, которые не видны при беглом осмотре.
Негерметичные патроны лампочек. В месте подключения лампочки может появиться неплотное соединение.
Засорение сапуна. То есть клапана, который обеспечивает воздухообмен. С его помощью фара словно сама себя высушивает. За время эксплуатации сапун может засориться, что негативно скажется на вентиляции.
Как предотвратить появление влаги в фаре
Существует несколько распространенных правил, которые помогут избежать частого запотевания фар. Эксперты советуют выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы из-за разницы температур не появился конденсат.
При возможности не стоит выкатывать автомобиль из влажного бокса сразу на прохладную улицу – пусть фары остынут. Также не рекомендуется снимать заглушки сапунов: можно сэкономить время на просушке, но при этом внутрь загнать грязь.
Состояние клапанов вентиляции можно проверять самостоятельно: нужно вовремя удалять загрязнения. Необходимо уделять внимание тому месту, где проводка заходит в корпус фары – там уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
Некоторые производители внутри фары размещают гранулы силикагеля, действующие как абсорбирующее вещество. Такое приспособление можно сделать самостоятельно, положив или закрепив в корпусе фары гранулы.
А чтобы определить, есть ли в фаре трещина и где именно она находится, можно поступить так: налейте в таз или ванную воду и опустите в нее корпус. Если пошли пузырьки, значит есть нарушение герметичности. Это место можно быстро найти, а после замазать герметиком.