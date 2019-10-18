Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Потеют фары автомобиля изнутри: что делать

Потеют фары автомобиля изнутри: что делать

Добавлено: 18.10.19
Просмотров: 90
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
Потеют фары автомобиля изнутри: что делать

Почему потеют фары автомобиля изнутри? Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что у машины фара запотевает. Если это кратковременное явление, то оно не несет опасности. Но если запотевание происходит постоянно и долго не проходит, то это влияет на освещенность дороги и срок работы лампочки.


Почему фара запотевает 
Фара автомобиля представляет собой почти герметичную камеру, в которой тепло дает лампа. Если она будет абсолютно непроницаемой, то в определенный момент давление, накопившееся от работы излучающего свет источника, может разорвать ее корпус. Чтобы этого не произошло, в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия. Именно они стравливают давление, но при этом пропускают воздух и загрязнения извне.

В России вступили в силу новые правила техосмотра

Читайте также:

В России вступили в силу новые правила техосмотра
Из-за этого можно заметить, как после мойки или весной/осенью воздух подсасывается внутрь остывающей фары и превращается в конденсат. Чаще всего влажный налет быстро пропадает. А вот если влага застаивается подолгу, то конденсат стекает каплями, из-за чего образуются лужи. Водитель сталкивается с проблемой, которая требует немедленного решения.

Запотевание фар опасно тем, что постоянная влажность сокращает срок службы лампочки. Как итог – приходится часто менять световые элементы.

Кроме того, попавшая на горячую поверхность отражателя вода может его испортить. Из-за запотевания появляется коррозия металлических элементов. Вообще окислившиеся контакты могут в один момент отказать, и свет внезапно погаснет.

Кроме того, жидкость в фарах приводит к образованию «слепых» зон: свет в каплях конденсата преломляется, из-за чего ухудшается видимость на дороге.

Причины запотевания фар: трещины и засорение 
К причинам, которые не связаны с естественным процессом, можно отнести микротрещины, повреждение, нарушение герметичности и внутренней циркуляции воздуха.

Микротрещина. Вода может проникнуть в фару даже через малейшую трещину, что приведет к запотеванию.

Разгерметизация швов. Со временем герметик может потерять эластичность и потрескаться, из-за чего через те же микротрещины в фары попадет вода.

Повреждение после аварии. Запотевание нередко наблюдается у машин, побывавших в аварии. Это связано с маленькими трещинами, которые не видны при беглом осмотре.

Негерметичные патроны лампочек. В месте подключения лампочки может появиться неплотное соединение.

Засорение сапуна. То есть клапана, который обеспечивает воздухообмен. С его помощью фара словно сама себя высушивает. За время эксплуатации сапун может засориться, что негативно скажется на вентиляции.

Как предотвратить появление влаги в фаре 
Существует несколько распространенных правил, которые помогут избежать частого запотевания фар. Эксперты советуют выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы из-за разницы температур не появился конденсат.

При возможности не стоит выкатывать автомобиль из влажного бокса сразу на прохладную улицу – пусть фары остынут. Также не рекомендуется снимать заглушки сапунов: можно сэкономить время на просушке, но при этом внутрь загнать грязь.

Состояние клапанов вентиляции можно проверять самостоятельно: нужно вовремя удалять загрязнения. Необходимо уделять внимание тому месту, где проводка заходит в корпус фары – там уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.

Некоторые производители внутри фары размещают гранулы силикагеля, действующие как абсорбирующее вещество. Такое приспособление можно сделать самостоятельно, положив или закрепив в корпусе фары гранулы.

А чтобы определить, есть ли в фаре трещина и где именно она находится, можно поступить так: налейте в таз или ванную воду и опустите в нее корпус. Если пошли пузырьки, значит есть нарушение герметичности. Это место можно быстро найти, а после замазать герметиком.

Источник: fishki.net
Фото: zr.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Холодные ноги: причины и лечение
Это интересно
Холодные ноги: причины и лечение
Почему категорически нельзя пугать человека
Это интересно
Почему категорически нельзя пугать человека
Какие знаки Зодиака чаще всего болеют
Это интересно
Какие знаки Зодиака чаще всего болеют
Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО
Человек и закон
Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО
В России вступили в силу новые правила техосмотра
Общество
В России вступили в силу новые правила техосмотра
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Общество / Человек и закон
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Что нужно иметь в машине зимой
Общество / Это интересно
Что нужно иметь в машине зимой
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Общество / Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: