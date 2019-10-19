Цвет Нового года 2020: одежда к встрече праздника

По восточному гороскопу, 2020 год — год белой металлической Крысы. Известно, что от животного-покровителя зависит стихия года и его счастливый цвет. Поэтому Новый год принято встречать в одежде того или иного цвета. При этом самое главное, чтобы именно вам было комфортно, а празднование прошло легко и весело.





Крыса считается хитрым и умным зверьком, способным выбираться даже из самых затруднительных ситуаций. В этот год будет легче справиться с неприятностями, это время успешных стратегий и превосходно сыгранных партий.

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Фото: pix-feed.com

Тем, кто в следующем году желает начать жизнь с чистого листа, советуют встречать новогоднюю ночь в одежде белого цвета. А ярким людям, мечтающим заявить о себе – в одежде серебристого цвета, а также с металлическими элементами и аксессуарами. Помимо этого, подойдут светлые пастельные оттенки голубого, сиреневого и персикового цветов.Белые и прозрачные камни и минералы станут надёжными талисманами: можно надеть жемчуг, украшения с лунным камнем либо молочным кварцем. Также счастье и удачу притянут такие металлы, как белое золото, серебро и платина.