Поисковик "Яндекс" не в курсе, что в Башкирии другой руководитель

Ведущий российский поисковик "Яндекс", по всей видимости, не в курсе, что Башкирией управляет другой глава региона.



В противном случае, как можно объяснить тот факт, что при поисковом запросе «Глава Башкирии», выдается результат «Рустам Закиевич Хамитов», и, соответственно, вместо фото Радия Хабирова, отображаются фотография Рустэма Хамитова.



По неизвестным причинам поисковый робот также выдает биографию бывшего руководителя Башкирии, не обновив данные с официального сайта главы республики.



С другой стороны, Google уже обновил данные по действующему главе Башкирии и корректно отображает и фото и описание сайта руководства Башкирии.