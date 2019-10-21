Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания

Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания

Издревле яблочный уксус считается исцеляющим напитком. Его применяют не только для приготовления пищи, но и используют для оздоровления.


Здоровье сердца зависит от уровня холестерина в крови. Яблочный уксус снижает уровень триглицеридов и контролирует уровень холестерина. Также он способен понижать артериальное давление. Можно добавить некоторое количество уксуса в салат.

Ученые из США установили, как правильно пить кофе

Читайте также:

Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Яблочный уксус очень полезен в борьбе с диабетом, так как снижает уровень сахара в крови. Можно пить две ложки уксуса перед сном.

Яблочный уксус повышает уровень сытости. Следовательно, человек употребляет меньшее количество калорий. Благодаря ему уменьшается жир на животе.

Яблочный уксус можно использовать при дезинфекции открытых ран. Также уксус может замедлять или приостанавливать рост бактерий.

Некоторые исследования показывают, что уксус снижает рост и размножение раковых клеток. Некоторые исследования также показывают, что он способен убить опухолевые клетки, но пока это окончательно не доказано.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ПРИ ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии пришедшим на выборы делают прививки от гриппа
Общество
В Башкирии пришедшим на выборы делают прививки от гриппа
В Башкирии феминистки вышли с протестами в связи с обвинениями в адрес изнасилованной в Уфе дознавательницы
Общество
В Башкирии феминистки вышли с протестами в связи с обвинениями в адрес изнасилованной в Уфе дознавательницы
Лайфхаки для похудения: эффективные и необычные
Это интересно
Лайфхаки для похудения: эффективные и необычные
Мельдоний не допинг?
Общество
Мельдоний не допинг?
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Общество
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Способы борьбы с накипью в чайниках, утюгах, стиральных машинах
Общество / Это интересно
Способы борьбы с накипью в чайниках, утюгах, стиральных машинах
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Общество / Это интересно
Ученые из США установили, как правильно пить кофе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: