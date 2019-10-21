Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания

Издревле яблочный уксус считается исцеляющим напитком. Его применяют не только для приготовления пищи, но и используют для оздоровления.





Здоровье сердца зависит от уровня холестерина в крови. Яблочный уксус снижает уровень триглицеридов и контролирует уровень холестерина. Также он способен понижать артериальное давление. Можно добавить некоторое количество уксуса в салат.

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Фото: из открытых источников

Яблочный уксус очень полезен в борьбе с диабетом, так как снижает уровень сахара в крови. Можно пить две ложки уксуса перед сном.Яблочный уксус повышает уровень сытости. Следовательно, человек употребляет меньшее количество калорий. Благодаря ему уменьшается жир на животе.Яблочный уксус можно использовать при дезинфекции открытых ран. Также уксус может замедлять или приостанавливать рост бактерий.Некоторые исследования показывают, что уксус снижает рост и размножение раковых клеток. Некоторые исследования также показывают, что он способен убить опухолевые клетки, но пока это окончательно не доказано.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!ПРИ ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!