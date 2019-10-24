В чем нужно встречать Новый год 2020: выбираем наряд по знакам зодиака

Согласно восточному календарю, 2020 год – год Белой Металлической Крысы. Астрологи рассказали, в чём лучше встретить новогоднюю ночь представителям разных знаков Зодиака, чтобы год прошел удачно. Отмечается, что помимо главного цвета года – белого, подойдут такие цвета в одежде, как серебристый, молочный, серый и светло-бежевый. Также не запрещены чёрный, синий, зеленый и коричневый.





Овен

Удачный цвет для овнов — чёрный. Он отражает настоящий характер этого огненного Знака. В гардеробе каждой женщины найдётся маленькое чёрное платье, которое и стоит надеть в праздничную ночь.





Счастливые цвета для Тельцов — белый, синий и черный. Если хочется по максимуму гармонировать с хозяйкой года, можно добавить к образу серебряные или золотые украшения.Представителям этого Знака подойдет любой экстравагантный образ в ярких оттенках жёлтого либо приглушённого коричневого. Отличной заменой жёлтому станет золотистый, который непременно настроит на счастье и успех в новом году.Подходящие цвета для Раков – белый и все производные серебристого. Специалисты советуют отдать предпочтение именно белому, чтобы расположить покровительницу года к себе. Кроме того, в нём представитель этого знака будет чувствовать себя легко и комфортно.Бордовый, черный — цвета, из которых лучше составить свой образ Львам. Дамам идеально подойдёт вечернее платье красного цвета с чёрными вставками. Эти цвета отгонят негатив и гармонизируют энергетику.Коричневый цвет отлично подойдет Девам для встречи Нового года. Людям этого знака советуют избегать ярких цветов и затейливых аксессуаров. При этом в образ можно внести элементы красного, кирпичного или винного цветов.Представителям этого зодиакального знака советуют облачиться в светло-синий, голубой, белый и все производные от них цвета. Они обязательно притянут успех и достаток. Также можно добавить цвет металлик или дополнить образ металлическими аксессуарами.Скорпионам подойдут красный, чёрный оттенки, металлические вставки и яркие аксессуары. Астрологи рекомендуют также выбрать малиновый, кирпичный, гранатовый, винный и фиолетовый цвета, которые без сомнений понравятся хозяйке года.Для Стрельцов наиболее удачным будет фиолетовый цвет, который помимо прочего поможет выделиться и окружить себя положительной аурой. Изящные украшения и золотые вставки станут удачным дополнением к наряду.

Козерог

Самый подходящий цвет — коричневый. При этом важно акцентировать внимание на фасоне и аксессуарах. Альтернативными цветами могут стать белый или фиолетовый цвета.



Водолей

Выбор у Водолеев огромный, но астрологи рекомендуют отдать предпочтение приглушённым тонам, а для изюминки в образе добавить блёстки, пайетки и металлические украшения.



Рыбы

Счастливые цвета – серебряный, синий, малиновый и лиловый. Серебряный непременно обрадует и Металлическую Крысу, и подружек, которые следят за модными тенденциями, и представителей противоположного пола. Но с каждым из перечисленных цветов можно поэкспериментировать – все они притянут удачу.



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Фото: pixabay