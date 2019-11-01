Оригинальные подарки на Новый год 2020: ТОП-5 лучших презентов на год Крысы

Не за горами один из самых наших любимых праздников — Новый год. Время пролетит незаметно. Ещё немного, и повсюду в городах замелькают новогодние атрибуты. На витринах магазинов, в холлах торговых центров, в кафе, и конечно же в домах появятся украшенные ёлки, гирлянды, предновогоднее настроение. И пора будет задуматься над тем, какие подарки сделать родным и близким в год Белой крысы?





Советуем уже сейчас рассмотреть варианты символичных подарков на Новый 2020 год, чтобы за час до боя курантов в спешке не бегать и не думать, что купить.





Если вы подумали об этих смешных копилках-свинках, то вы явно отстаёте от моды. Данный символичный презент в год Белой Крысы – универсальный подарок для человека любого возраста и социального статуса, который подойдёт и родителям, и супругу, и друзьям. В этот год действительно стоит подружиться с деньгами, и копилка – это превосходный повод намекнуть на экономию. Но не дарите пустую копилку: обязательно положите в неё монетку.Хозяйка грядущего года очень любит идейных, вдохновлённых людей. А что может вдохновить человека больше, чем какое-либо атмосферное событие? Не стоит долго ломать голову над тем, что подарить близким на Новый год. Билеты – идеальный вариант!В год Белой крысы советуют фокусироваться на больших мечтах и целях, а для плодотворной работы без отдыха – никак. Расслабиться перед рабочими буднями помогут СПА-процедуры. Если маме, жене или сестре подойдут шоколадные обертывания, грязевые процедуры, пилинги, то любой отец, муж и брат будет в восторге от массажа, сауны и расслабляющих процедур.

4. Путешествие

Речь идёт не только о Мальдивах или Бали. Это могут быть поездки по родной стране, ведь главная цель такого подарка – сближение близких. Чтобы год Белой Крысы был удачным, стоит много внимания уделять своей семье. Крыса любит окружать себя теплом домашнего очага. И мы тоже!



5. Курсы

Вы можете подарить близким сертификат на какие-либо обучающие занятия. Это могут быть курсы личностного роста, английского языка, кройки и шитья, а может даже и управления самолетом – абсолютно любой вариант подойдет для того, чтобы задобрить Белую Крысу. Дело в том, что хозяйка грядущего года благосклонна к тем, кто решил кардинально изменить свою жизнь. Если вы чувствуете, что вашим близким нужны перемены в жизни, то смело выбирайте подходящие занятие и дарите. Все будут счастливы!

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Фото: oasis116.ru