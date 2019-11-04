Ученые рассказали, какие продукты замедляют старение
Ученые установили список из десяти продуктов, которые помогут избежать не только многих заболеваний, но и надолго сохранить молодость. В списке — некоторые фрукты, овощи, ягоды и даже шоколад.
Одними из наиболее полезных продуктов являются помидоры — они содержат ликопин и витамины А и С. Согласно исследованиям, в результате ежедневного употребления помидоров в течение трех месяцев процессы старения замедляются, а защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33%, передает портал «Медикфорум». Хорошо борется с дряблостью кожи и зеленый чай — он содержит танин и богат антиоксидантами. Улучшить состояние кожи поможет употребление орехов — благодаря содержащимся в них витаминах и антиоксидантов, они защищают кожу от воздействия ультрафиолета и поддерживают в организме водный баланс.
Читайте также:5 основных привычек, которые мешают похудеть
Ранее медики посоветовали в сезон простуд есть квашеную капусту, в составе которой много витамина С, пишет «Утро.ру».
Читать еще...