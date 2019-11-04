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Ученые рассказали, какие продукты замедляют старение

Добавлено: 04.11.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Ученые рассказали, какие продукты замедляют старение

Ученые установили список из десяти продуктов, которые помогут избежать не только многих заболеваний, но и надолго сохранить молодость. В списке — некоторые фрукты, овощи, ягоды и даже шоколад.


Одними из наиболее полезных продуктов являются помидоры — они содержат ликопин и витамины А и С. Согласно исследованиям, в результате ежедневного употребления помидоров в течение трех месяцев процессы старения замедляются, а защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33%, передает портал «Медикфорум». Хорошо борется с дряблостью кожи и зеленый чай — он содержит танин и богат антиоксидантами. Улучшить состояние кожи поможет употребление орехов — благодаря содержащимся в них витаминах и антиоксидантов, они защищают кожу от воздействия ультрафиолета и поддерживают в организме водный баланс.

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По результатам исследования экспертов Гарвардского университета, лучшей едой, устраняющей воспалительные процессы, является брокколи — овощ содержит большое количество витаминов и жирные кислоты. Ускорить процессы восстановления кожи и замедлить появление морщит может употребление авокадо и лосося. Также полезны для упругости кожи оливковое масло (снижающее уровень холестерина), листовые салаты, черника и темный шоколад, помогающий бороться со старением.

Ранее медики посоветовали в сезон простуд есть квашеную капусту, в составе которой много витамина С, пишет «Утро.ру».
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Источник: ura.news
Фото: pixabay
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