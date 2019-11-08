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Сколько дней отдыхаем на Новый год 2020

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Это интересно
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Сколько дней отдыхаем на Новый год 2020

Тем, кто уже начал планировать свое время на новогодние праздники, будет интересно узнать, сколько выходных дней нас ждет в начале января. Итак, как же будут отдыхать россияне на Новый год-2020?


Скажем сразу: в конце декабря никаких сюрпризов не приготовлено, и первым выходным днем станет первый день нового года. Всего же мы отдыхаем с 1 по 8 января. Такая информация была подтверждена и заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. По ее словам, россиян ждет также и перенос выходных.

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Например, приходящееся на субботу 4 января будет «заменено» на 4 мая. Аналогично законотворцы поступили и с воскресеньем 5 января – оно «перенесено» на 5 мая. Таким образом, количество выходных на Первомай увеличилось на два дня и теперь включает период с 1 по 5 мая. Также традиционно красным цветом в календаре отмечен День Победы (выходные 9-11 мая).

Что же до других месяцев, то и они будут щедры на отдых, но, конечно, в меньшей степени, чем январь или май. Нас ждут выходные 22-24 февраля, 7-9 марта,12-14 июня. А вот на День народного единства праздничным окажется лишь 4 ноября в середине недели.

Интересно, что некоторое время назад российские депутаты всерьез рассматривали вопрос о «минимизировании» новогодних каникул аж до двух дней (31 декабря-1 января). Однако среди граждан такая инициатива не получила однозначного одобрения. Например, компания Superjob провела опрос, который показал: свыше половины россиян против нововведения. Пока, впрочем, его и не предвидится. Так что в январе нас ждет целых восемь выходных дней.
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Источник: sterlegrad.ru
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