В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны губки для мытья посуды

В губках для мытья посуды могут содержаться бактерии, которые вызывают острые кишечные инфекции. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.





«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза», — приводит результаты исследования ТАСС. По данным Роспотребнадзора, в кухонных губках находятся 362 вида опасных бактерий.

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Так, в губках для мытья посуды обнаружены колиформные и стафилококковые бактерии, а также дрожжи и плесень, уточняет RT.Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России сократят производство пластика и сделают пакеты многоразовыми, благодаря использованию полимерного материала. Биоразлагаемые и полимерные тары саморазрушаются при определенных условиях, сообщает агентство Nation News.