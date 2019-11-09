Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » 5 крутых идей подарков на Новый 2020: делаем своими руками

5 крутых идей подарков на Новый 2020: делаем своими руками

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество / Это интересно
Комментарии (0)
Загрузка...
5 крутых идей подарков на Новый 2020: делаем своими руками

Подарки, созданные своими руками – всегда бесценны. Во-первых, они уникальны. Во-вторых, их ценность определяется не затраченными деньгами. Кроме того, человек вкладывает в них свою душу, а значит заряжает вещь положительной энергией, и она сможет своему будущему владельцу приносить счастье и удачу.


Именно такой оберег станет самым лучшим подарком близкому человеку в новом 2020 году. Вот несколько идей новогоднего подарка своими руками.

Новогодние украшения своими руками

Читайте также:

Новогодние украшения своими руками
Сырный микс
В год Крысы сыр будет особым угощением, хозяйка года будет рада такому подарку. Для этого выберите несколько разных видов сыра и красиво упакуйте в обёрточную бумагу, украсив лентой.

Елочные шары
Разрисуйте простые шарики акриловыми красками или украсьте блёстками. Прозрачные шары можно наполнить искусственным снегом, хвоей. Ещё один вариант: обернуть шарики красивой тканью (лучше отдать предпочтение белому, серебристому или золотому цвету) и повязать на них ленты.

Набор новогодних свечей
Купите в магазине несколько понравившихся свечей. Упакуйте набор, перевязав свечи лентами, сложите их в корзину, добавьте конфеты и несколько ёлочных шаров – просто и оригинально!

Новогоднее печенье
Рецепты имбирного печенья можно найти в Интернете. С помощью формочек сделайте звёздочки, сердечки, снеговичков или пряничных человечков. И не забудьте про красивую упаковку.

Новогоднее варенье
К мандаринам на праздничном столе отлично подойдёт апельсиновое варенье. Сварите его по рецепту, залейте в красивую баночку и украсьте упаковочной бумагой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Оригинальные подарки на Новый год 2020: ТОП-5 лучших презентов на год Крысы
Это интересно
Оригинальные подарки на Новый год 2020: ТОП-5 лучших презентов на год Крысы
В каких цветах встречать 2020 год
Это интересно
В каких цветах встречать 2020 год
В чем нужно встречать Новый год 2020: выбираем наряд по знакам зодиака
Это интересно
В чем нужно встречать Новый год 2020: выбираем наряд по знакам зодиака
Цвет Нового года 2020: одежда к встрече праздника
Это интересно
Цвет Нового года 2020: одежда к встрече праздника
Какие выбрать подарки на 2019 год по знакам зодиака
Это интересно
Какие выбрать подарки на 2019 год по знакам зодиака
Подарки, которые нельзя дарить на новый 2019 год Свиньи
Это интересно
Подарки, которые нельзя дарить на новый 2019 год Свиньи
Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс
Происшествия
Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс
Новогодние украшения своими руками
Это интересно
Новогодние украшения своими руками
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: