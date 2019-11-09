5 крутых идей подарков на Новый 2020: делаем своими руками

Подарки, созданные своими руками – всегда бесценны. Во-первых, они уникальны. Во-вторых, их ценность определяется не затраченными деньгами. Кроме того, человек вкладывает в них свою душу, а значит заряжает вещь положительной энергией, и она сможет своему будущему владельцу приносить счастье и удачу.





Именно такой оберег станет самым лучшим подарком близкому человеку в новом 2020 году. Вот несколько идей новогоднего подарка своими руками.





В год Крысы сыр будет особым угощением, хозяйка года будет рада такому подарку. Для этого выберите несколько разных видов сыра и красиво упакуйте в обёрточную бумагу, украсив лентой.Разрисуйте простые шарики акриловыми красками или украсьте блёстками. Прозрачные шары можно наполнить искусственным снегом, хвоей. Ещё один вариант: обернуть шарики красивой тканью (лучше отдать предпочтение белому, серебристому или золотому цвету) и повязать на них ленты.Купите в магазине несколько понравившихся свечей. Упакуйте набор, перевязав свечи лентами, сложите их в корзину, добавьте конфеты и несколько ёлочных шаров – просто и оригинально!

Новогоднее печенье

Рецепты имбирного печенья можно найти в Интернете. С помощью формочек сделайте звёздочки, сердечки, снеговичков или пряничных человечков. И не забудьте про красивую упаковку.



Новогоднее варенье

К мандаринам на праздничном столе отлично подойдёт апельсиновое варенье. Сварите его по рецепту, залейте в красивую баночку и украсьте упаковочной бумагой.





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Фото: pixabay