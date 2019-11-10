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Метеорный поток Северные Тауриды жители Башкирии смогут наблюдать 12-13 ноября

Добавлено: 10.11.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Метеорный поток Северные Тауриды жители Башкирии смогут наблюдать 12-13 ноября

12-13 ноября жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток Северные Тауриды. Об этом рассказали в уфимском планетарии. Тауриды – этот поток необычен тем, что он состоит из двух потоков – Северные Тауриды и Южные Тауриды.


Тауриды были открыты в 1869 году, и астрономы считают, что прародительницей потока является комета Энке. В поток Южных Таурид Земля входит 7 сентября и выходит из него 19 ноября. Своей максимальной активности Южные Тауриды достигают 5-6 ноября, а Северные Тауриды – 12-13 ноября.

Метеорный поток в ноябре могут наблюдать жители Башкирии

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Метеорный поток в ноябре могут наблюдать жители Башкирии
Тауриды обладают низкой интенсивностью – 5-10 метеоров в час, но это очень яркие желтовато-оранжевого цвета и относительно медленные метеоры (частицы Таурид влетают в атмосферу Земли со скоростью менее 30 км в секунду).

Поток Таурид содержит более крупные частицы, чем потоки, которые остались от других комет, поэтому среди Таурид много болидов — очень ярких метеоров, некоторые из которых не успевают сгореть в атмосфере и долетают до поверхности Земли (их называют метеоритами). 2015 год превзошел ожидания любителей астрономии — Тауриды породили множество исключительно ярких болидов.

Радианты Северных и Южнх Таурид находятся в созвездии Тельца (Taurus), откуда они вылетают, как кажется наблюдателю.

Чтобы увидеть наибольшее количество метеоров, наблюдать Тауриды нужно за городом, чтобы не мешали городские огни, и лучше всего после полуночи, когда созвездие Тельца достаточно высоко поднимается над горизонтом. 

В этом году Луна почти не помешла наблюдению максимума Южных Таурид. Во время максимума Южных Таурид — в ночь с 5 на 6 ноября — Луна, будучи в фазе первой четверти (4 ноября), зашла за горизонт после полуночи — в 00:50.

Меньше повезет наблюдателям Северных Таурид, максимум которых ожидается в ночь с 12 на 13 ноября. Это будет ночь полнолуния —  Луна яркая и полная будет видна всю ночь, освещая собой небо и не позволяя увидеть слабые метеоры.

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Источник: ufaplanetarium.ru
Фото: ufaplanetarium.ru
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