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В Салаватском районе обнаружили кости шестиметрового человека

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе обнаружили кости шестиметрового человека

В Салаватском районе на берегу реки Юрюзань обнаружили захоронение шестиметрового человека.


По информации газеты «На земле Салавата», могила находится около деревни Ташаулово, почти на границе с Дуванским районом.

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По словам местных жителей, в могиле похоронен человек около шести метров роста. По поверию захоронение защищает село от сезонных паводков. На днях место упокоения уникального человека благоустроили и огородили, теперь оно стало местной достопримечательностью. 

Со слов старожилов, при жизни гигант был добрым, но одиноким человеком. Пока что научных исследований на этот счет не проводили. 
«Ареалом обитания семейства великанов мог быть весь Южный Урал и часть нынешней Свердловской области», – ссылаются журналисты на биолога геопарка «Янган-Тау» Полину Полежанкину.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: "На земле Салавата"
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