В Салаватском районе обнаружили кости шестиметрового человека

В Салаватском районе на берегу реки Юрюзань обнаружили захоронение шестиметрового человека.





По информации газеты «На земле Салавата», могила находится около деревни Ташаулово, почти на границе с Дуванским районом.

«Ареалом обитания семейства великанов мог быть весь Южный Урал и часть нынешней Свердловской области», – ссылаются журналисты на биолога геопарка «Янган-Тау» Полину Полежанкину.

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Фото: "На земле Салавата"

По словам местных жителей, в могиле похоронен человек около шести метров роста. По поверию захоронение защищает село от сезонных паводков. На днях место упокоения уникального человека благоустроили и огородили, теперь оно стало местной достопримечательностью.Со слов старожилов, при жизни гигант был добрым, но одиноким человеком. Пока что научных исследований на этот счет не проводили.