Маски для рук в домашних условиях

Руки – визитная карточка женщины! Хотите, чтобы они выглядели красивыми и ухоженными? Эффекта можно добиться при помощи всего 5 масок.





Смягчающая маска

Пять столовых ложек овсяных хлопьев смешайте с двумя столовыми ложками заваренного черного чая. Нанесите получившуюся массу на руки, наденьте хлопчатобумажные перчатки на час. Если есть возможность, оставьте маску на ночь – утром руки будут мягкими и гладкими, как у младенца.





Натрите на мелкой терке небольшое яблоко (желтое или красное), добавьте три чайные ложки оливкового масла и сливок (или сметаны). Получившуюся кашицу нанесите на руки, оставьте на 20 минут и смойте теплой водой. Эффект заметен после первой же процедуры. Кстати, эта маска отлично подходит для лица.Чайную ложку меда смешать с желтком, нанести получившуюся кашицу на руки, надеть хлопчатобумажные перчатки или полиэтиленовые пакеты и оставить на 20 минут. Смыть теплой водой. Такая маска для рук хорошо питает кожу.Очистите четыре картофелины, отварите до готовности, размельчите и смешайте с четырьмя столовыми ложками молока. Опустите руки в получившееся пюре и держите до тех пор, пока оно не остынет. Маска отлично заживляет маленькие царапинки и успокаивает обветренную кожу.

Очищающая маска-скраб

Смешайте две столовые ложки растительного масла с четырьмя столовыми ложками сахарного песка. Круговыми массажными движениями вотрите получившуюся кашицу в кожу. Уделите каждой руке три минуты и смойте остатки теплой водой. Еще один скраб можно сделать, смешав столовую ложку лимонного сока с ложкой соли (лучше крупной). Важно: не рекомендуется использовать маски, содержащие лимонный сок и любые другие кислоты, если у вас на руках есть царапины или воспаления.





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