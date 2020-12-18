Как прогреть салон автомобиля зимой: 4 типичные ошибки

| 18 дек 2020 | 19:51

Кирилл Милешкин, эксперт журнала «За рулем» перечислил основные ошибки автолюбителей при прогреве автомобиля зимой. Их всего четыре, сообщают РИА Новости.





По словам Кирилла, худшее, что можно сделать в данной ситуации — для быстрого оттаивания лобового стекла учинить ему «температурный шок», полив на него снаружи горячей водой. Результатом может стать появление трещин на лобовом стекле и тогда будет необходима замена стекла целиком.

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Также, не стоит омывать лобовое стекло незамерзающей жидкостью, поскольку она тут же «схватится» и добавит на него «ледяные узоры».Эксперт отметил, что перед запуском двигателя при обледенелом ветровом стекле нужно выключать дворники т.к. они примерзли и есть шанс сжечь как минимум предохранитель.Помимо этого, автор упомянул, что не стоит использовать дворники сразу после того, как на лобовом стекле стали появляться небольшие оттаявшие участки, так как резинки очистителей не помогут в борьбе со льдом на остальной площади стекла. Использование дворников в этом случае чревато последствиями – сверхбыстрым износом резинки и самих дворников.