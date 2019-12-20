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Почему чипок в армии так называется: расшифровка термина

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Почему чипок в армии так называется: расшифровка термина

Почему торговые точки в военных частях называют «Чипками»? «Чипок» - это не вполне понятное обывателю слово хорошо известно тем, кто проходил службу в рядах нашей доблестной армии. Именно так в военных частях называются торговые точки: где-то это солдатские кафе, где-то – магазины. Давайте узнаем, как вообще появилось это название и что оно означает.

Что такое «Чипок» 


По этому поводу мнения разделились. Одни военнослужащие утверждают, что так называется кафе/чайная, где можно приобрести что-нибудь вкусное. Другие указывают на то, что в их частях так именовались небольшие магазины, где можно было купить как кофе с пирожком, так и элементы обмундирования, сигареты, крем для обуви и многое другое. Причем к такому помещению мог примыкать зальчик для перекусов: получался своеобразный универсам с мини-фудкортом.

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В любом случае «Чипок» так или иначе связан с едой, которую вряд ли можно найти в обычной солдатской столовой. Цены в этом заведении устанавливались, можно так сказать, на рыночной основе – ровно такие, как того пожелает армейское начальство или руководство кафе. Впрочем, многим солдатам было не привыкать к подобной «заботе», потому армейские деньги исправно текли сюда в обмен на компоты, чай-кофе, беляши и сигареты.

Как появилось название «Чипок» 

А по этому поводу существует несколько версий. Одна из них, наверное, самая правдоподобная, гласит, что аббревиатура «ЧИПОК» появилась еще в 20-е годы прошлого века и означала следующее: «Часть Индивидуального Продуктового Обеспечения Красноармейцев».

Она настолько прочно вошла в обиход, что стала кочевать сквозь десятилетия. Причем не все солдаты в точности знали, как она расшифровывается. Одно время бытовала такая версия: «Чрезвычайная Индивидуальная Помощь Оголодавшим Курсантам».

Другая версия отсылает нас к распаду СССР, когда в стране стало расцветать предпринимательство. Бизнесмены не обошли стороной и армию, начав открывать в воинских частях небольшие продуктовые магазины и кафе. При этом на дверях и вывесках подобных заведений можно было часто встретить аббревиатуру «ЧП» - «частный предприниматель». Как говорят, из нее и образовался «Чипок».

На сегодняшний день лингвисты не определились, как правильно пишется это слово: встречаются варианты «чипок» и «чепок». Считается, что они равноправны, а потому споры по этому поводу неуместны.

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