Народные приметы на январь

| 08 янв 2021 | 11:34

Наступил январь. С морозами и ёлками, с праздниками и пирогами, с лыжными прогулками и катанием с горок, с крещенскими гаданиями и девичьими посиделками и, конечно же, народными приметами на январь.



«В январе снегу надует - хлеба прибудет». И хотя большинству из нас в случае неурожая голодная смерть не грозит - в крайнем случае «заграница поможет» - всё-таки на душе становится как-то спокойней, когда народные и погодные приметы на январь обещают:

«В нынешнем году будем с хлебушком».

А теперь прочитайте некоторые приметы января. «Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое» - это уже прогноз на лето. Значит, кому-то придется огород усиленно поливать, а кто-то, мечтающий красиво загореть, может смело планировать отпуск на летнее время.А в канун Крещения, в Крещенский сочельник, в полночь раньше все ходили на реку за водой, которой приписывали целебные свойства. Эту воду тщательно оберегали и хранили для особого случая. К примеру, ею окропляли улей во время собирания роев.Крещенский снег использовали для беления холстов и этим же снегом исцеляли недуги - онемение в ногах, головокружение, судороги...

Чтобы спрогнозировать урожай будущего лета и знать, рожь ли сеять в этом году или пшеницу, выставляли на ночь за окно разный хлеб в чашках. Утром осматривали. На который упал иней, тому и родиться. А поскольку не хлебом единым…, то люди с повышенным интересом смотрели в Крещенскую ночь и на небо: потому что «Яркие звёзды в крещенскую ночь – к хорошему приплоду овец», а «Если звезд не видно - грибы не родятся». И вообще, «Когда зимой много сосулек – это к урожаю овощей», а если «Мало снега на ветках - летом в лесу делать нечего: ни грибов, ни ягод не найдёшь».



Но урожай урожаем, а прогноз погоды на завтрашний день наши предки знали поточнее, чем нынешние метеорологи. Многолетние наблюдения давали уверенность в том, что «Если вечером вороньи стаи начинают метаться вверх и вниз - быть ночью метели», «Воробьи прячутся в хворосте - на мороз или перед метелью», если «Ночью был иней - днём снега не жди». А вот «Гусь стоит на одной ноге…», «Дрова горят с треском...» или «На небе много звезд....» - это непременно к морозу. «К морозу небо в высыпках звёзд, к оттепели - тусклое, слепое». «Круги и кольца вокруг луны или солнца – к сильному морозу».





Тем же, кому недосуг присматриваться к луне, солнцу и звёздному небу, народная мудрость предлагает совсем простые способы наблюдения, доступные даже в городских условиях: «Кошка на печку (то бишь поближе к радиатору отопления) - стужа во двор», «Комнатные птицы молчат - холод ещё долго простоит». А если нет в доме ни кошек, ни канареек? Присмотритесь к более мелким его обитателям: пауки работают? К самому дому: окна в стужу потют? Пожилым домочадцам: появился звон в ушах? Радуйтесь! Все эти приметы говорят о том, что скоро будет тепло. Но если вы не хотите присматриваться и прислушиваться к верным старинным народным приметам - не надо. Всё равно тепло будет: скоро. Месяца через 3-4. Так было и так будет всегда. Мы ведь перевернули последний листок календаря, встретили новый год и теперь всё опять пойдёт по кругу.

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