Чем полезен зверобой для организма человека

Полезные свойства зверобоя известны человеку на протяжении 3000 лет. На территории России при раскопках древнего городища был найден хорошо сохранившийся зверобой.



Первые научные сведения об этом растении относятся к временам Гиппократа. Диоскорид рекомендовал принимать семена зверобоя с мёдом, Плиний давал советы о лечебном лечении зверобоем, писал о нём и Авиценна. В старинной иностранной литературе зверобой называли «травой святого Иоанна», так как зацветает он в Иванов день. Другое название - иванова кровь - объясняет легенда. Царь Галилеи Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу за то, что тот обличал его в прелюбодеяниях (царь женился на жене своего брата Иродиаде, которая ненавидела Иоанна Крестителя). Во время пира по случаю дня рождения Ирода, дочь царицы, красавица Саломея, так поразила его своей пляской, что Ирод пообещал выполнить любое её желание. По совету матери Саломея попросила голову Иоанна Крестителя. Когда палач нёс на блюде голову мученика во дворец Соломеи, на землю упало несколько капель крови, из которых выросла трава под названием ивановской. Это и был зверобой. Трава при сушке, из-за присутствия в её клетках ярко красного пигмента, приобретает красноватый оттенок, похожий на кровь.





Название растения происходит от казахского «джерабой», что означает целитель ран. Зверобой назвали продырявленным, так как на его листочках расположены многочисленные просвечивающиеся светлые железки, и кажется, что листья продырявлены тонкой иглой.



Цветет зверобой в июне-августе. В лечебных целях чаще всего используются верхние части растения длиной 10-15 см. Вырывать всё растение с корнем нельзя, так как семенами она размножается плохо. Надо отламывать верхушки и сушить их в тени. Срок хранения травы 3 года. Во всех частях растения содержатся: красящее вещество гиперицин, флавоноиды, рутин, кверцетин, витамин E, PP, C, каротин, а также макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, железо, медь, марганец, цинк, селен, молибден, кобальт.



Зверобой при растирании источает своеобразный приятный запах.

100 г свежей травы, 200 г любого растительного масла (оливкового, подсолнечного, льняного и т.д.), половина стакана белого вина перемешивают и настаивают 3 дня, затем вино выпаривают на водяной бане. одну часть свежих цветков растения заливают двумя частями растительного масла и настаивают в течение 3 недель.









Растение широко применяется в научной и народной медицине многих стран. Русская народная медицина называет зверобой травой от 99 болезней. Трава зверобоя обладает многосторонними фармакологическими свойствами: вяжущим, антимикробным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, обезболивающим, антисептическим, ранозаживляющим, мочегонным, желчегонным, стимулирующим, спазмолитическим.Препараты зверобоя улучшают аппетит, стимулируют деятельность различных желез, улучшают восстановительную способность тканей, действуют как успокаивающее средство. Настой и настойку травы применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (особенно при колитах и поносах), женских болезнях, болезнях печени и желчного пузыря, при головных болях и головокружениях, циститах, ночном недержании мочи, почечнокаменной болезни, бронхитах, туберкулезе даже с кровохарканьем, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, простатите, ишиасе, геморрое, фурункулезе, угрях, как тонизирующее средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, как кровоостанавливающее при маточных кровотечениях, как противовоспалительное при ангине, эндокардите, миокардите.Зверобой применяют как глистогонное средство. Корни растения в народной медицине применяют при дизентерии и туберкулезе костей. Трава применяется при опухолях печени, желудка, злокачественных поражения кожи. Измельченной травой, настоянной на растительном масле и смешанной со скипидаром, растирать пораженные ревматизмом суставы.10 граммов сухой травы заливают 200 мл кипятка, настаивают 2 часа, принимают по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.готовится так. Измельченную сухую траву зверобоя заливают 70-градусным спиртом 1/10 и настаивают в темном месте 12-15 дней. Принимают её по 30-40 капель после еды.Зверобойное масло применяют наружно для лечения ран, ожогов, язв, также пьют при язвах желудочно-кишечного тракта. Зверобой и его масла входят в состав зубных эликсиров, паст, так как лечат стоматиты, гингивиты, хорошо укрепляют десны.Мазь зверобоя содержит 10% настойки зверобоя. Её применяют при микробной и микотическая экземе, лучевых и трофических длительно незаживающих ранах и язвах.

Из-за наличия различных биологически активных веществ, зверобой применяется в косметике.



Из него готовят настои:

5 столовых ложек сухой травы зверобоя заливают литром кипятка настаивают 30 минут, процеживают. Этим настоем ополаскивают после мытья жирные волосы.

2 столовые ложки измельченной травы зверобоя заваривают одним стаканом кипятка, настаивают, процеживают и применяют в виде полосканий при неприятном запахе изо рта и для укрепления дёсен.

Чтобы приготовить мазь, берут свежие цветки и листья зверобоя, шалфея, календулы, цветки тысячелистника и листья подорожника в равных частях, растирают со свежим нутряным свиным салом и отжимают через марлю. Мазь хранят в стеклянной банке в холодильнике. Применяют для заживления ран, ожогов, экзем и т.д.

одну столовую ложку сухой травы заливают 100 мл 70-градусного спирта, настаивают 10 дней, затем добавляют одну столовую ложку глицерина. Используют для протирания лица при угревой сыпи, при жирной и пористой кож 2-3 раза в день.Зверобой повышает чувствительность животных к солнечному свету, особенно альбиносов (животных с белой шерстью или белым оперением). При поедании зверобоя и последующем солнечном облучении у них появляется резкий зуд и угнетение центральной нервной системы.Цветки зверобоя можно использовать для окрашивания тканей. Спектр оттенков - от желтого до кроваво-коричневого.Перед применением зверобоя необходима консультация специалиста.