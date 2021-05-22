Парафиновая маска для рук в домашних условиях: как сделать и что для этого нужно

22 май 2021 | 20:13

В салонах красоты делают специальные парафиновые маски для рук, которые помогают разгладить загрубевшую кожу, придать ей эластичность. А можно ли эту процедуру провести в домашних условиях? Что для этого нужно?







Прежде всего, вам потребуется специальный косметический парафин, который продаётся в аптеке. Обычный парафин не пригоден.

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Перед процедурой вымойте руки, обработайте их скрабом, чтобы отшелушить омертвевшие частички, и тщательно высушите, чтобы на коже не осталось ни капельки воды. Иначе можно получить ожог.Парафин положите в миску и поставьте на водяную баню. Подождите, пока парафин станет жидким. Остудите до такого состояния, чтобы состав оставался горячим, но не обжигал кожу. Погрузите руку (пальцы не сжимайте) на несколько секунд в горячий парафин. Вы увидите, что застывшая масса образует на руке так называемые маску-перчатку. «Запакуйте» кисть в целлофановый пакет, а сверху укутайте шерстяным платком или наденьте шерстяную варежку. Оставьте маску на 15 минут, после чего удалите её и нанесите на кожу питательный крем. То же самое проделайте с другой рукой.

Такая парафиновая маска очень хорошо действует на кожу рук. Особенно она полезна для сухой и увядающей кожи.





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