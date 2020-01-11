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Алоэ: лечебные свойства и рецепты для молодости кожи

Добавлено: 11.01.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Алоэ: лечебные свойства и рецепты для молодости кожи

Ещё царица Клеопатра и другие египетские красавицы знали о чудодейственных свойствах вечнозеленого тропического растения под названием алоэ и использовали его сок для сохранения молодости кожи. И это не случайно.

Сок алоэ содержит витамин E и C, витамины группы B, а также почти все микроэлементы и аминокислоты. Спектр действия алоэ очень широк, поэтому его сок полезен для любой кожи. Маски с соком алоэ увлажняют, смягчают и защищают сухую и нормальную кожу, очищают и снимают воспаление жирной и проблемной кожи. Если у вас чувствительная кожа, то косметика с добавлением сока алоэ поможет снять напряжение и раздражение. Но самым уникальным считается то, что сок алоэ способствует повышению эластичности кожи и ускоряет регенерацию клеток. Сегодня алоэ выращивают на промышленных плантациях в тропиках, а также вдали от его родных каменистых пустынь, устраивая плантацию в горшочке на подоконнике. Ученые пришли к выводу, что алоэ можно встретить практически в любой точке мира. Для косметических процедур, о которых пойдет речь, лучше использовать биостимулированный сок алоэ. Вымойте срезанные листья, заверните в салфетку или полотенце и положите на нижнюю полку холодильника на 10-12 дней.

Для любой кожи

Смешайте одну столовую ложку сока алоэ и две столовые ложки разогретого мёда. Всё хорошенько размешайте и нанесите на лицо на 10-15 минут. Маска предупреждает образование морщин, прекрасно освежает и тонизирует кожу.

Для нормальной и сухой кожи

Смешайте одну чайную ложку яичного желтка с таким же количеством сока алоэ и одной столовой ложкой сметаны. Маску наложите на лицо и шею. Когда первый слой подсохнет, нанесите второй и так далее, пока не закончится смесь. Продолжительность процедуры 20-30 минут. После этого смойте маску теплой водой, а затем ополосните холодной. Маска прекрасно питает и освежает кожу.

Для жирной кожи

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Взбейте яичный белок и добавьте две чайные ложки сока алоэ и одну чайную ложку сока лимона. Смешайте все ингредиенты и нанесите маску на кожу с помощью кисточки можно использовать чистую кисточку для макияжа. Как только первый слой подсохнет, нанесите второй и все последующие. Когда высохнет последний слой, смойте маску холодной водой. Маска убирает жирный блеск, питает и тонизирует кожу.

Для жирной пористой кожи

…склонной к образованию угрей, народная косметология рекомендует такой лосьон. Смешайте 4 части сока алоэ и 1 часть спирта. Храните консервированный сок в темном прохладном месте во флаконе с притертой пробкой. 

Для сухой кожи

Смешайте в равных пропорциях сок алоэ, липовый мёд, глицерин и воду (все компоненты по одной чайной ложке). Медленно помешивая, добавьте 1 чайную ложку овсяной муки. Всё тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Нанесите на лицо на 20-25 минут. Маска прекрасно тонизирует, освежает и омолаживает кожу лица. Её рекомендуется делать один-два раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев. Через 3 месяца курс можно повторить. 

Алоэ для сухой, дряблой и стареющей кожи

100 г промытых листьев алоэ залейте одним литром холодной воды и настаивайте 2 часа. Затем поставьте настой на слабый огонь и проварите 5 минут после закипания. Остудите, процедите и перелейте в бутылку. Этим лосьоном рекомендуется протирать лицо и шею можно использовать для компресса 3 раза в неделю по 10 минут. После компресса смажьте влажную кожу питательным кремом. Лосьон храните в холодильнике.

Алоэ для проблемной кожи

При угрях и жирной себорее полезно протирать лицо составом, приготовленным по такому рецепту.

2 столовые ложки измельченных до кашицеобразного состояния листьев алоэ залейте 3/4 стакана кипятка, проварите 10-15 минут, затем процедите, остудите и протирайте лицо.

Алоэ для стареющей кожи

Разотрите 1 желток и добавьте по 1 чайной ложке сока алоэ и растительного масла. Нанесите на 15 минут, после чего смойте маску теплой водой.

Омолаживающие маски из алоэ

Листья алоэ измельчите в мясорубке. Наложите желеобразную массу на лицо на 10-15 минут, после чего смойте теплой, а затем холодной водой. Маска прекрасно тонизирует кожу и разглаживает морщины.

Чтобы предупредить образование морщин, полезно через день наносить на лицо сок алоэ, смешанный с жирным кремом или растительным маслом, взятыми в равных пропорциях (по одной чайной ложке). Маску нанесите с помощью кисточки на 15-20 минут, после чего смойте теплой водой.

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