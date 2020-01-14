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Пион: полезные свойства и противопоказания. Корень пиона в народной медицине

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Пион: полезные свойства и противопоказания. Корень пиона в народной медицине

Это крупное многолетнее травянистое растение высотой до 1 м с мощным корневищем. Цветет в мае-июне. Цветки одиночные, крупные, до 13 см в диаметре, с пятью розово-красными лепестками. Растет в лесах, на полянах и опушках. Встречается на Урале, в Южной Сибири, горах Алтая, Казахстане, Средней Азии.

Русское название растения происходит от греческого, обозначающего «врачующий, целебный». Легенда повествует о том, что бог подземного царства Аид (брат Зевса) очень страдал от раны, нанесенной ему великим героем Гераклом. Его лечил личный врач богов Пеан (Пеон). Он вылечил Аида корнями травы, которую получил от матери Аполлона - Лето.

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Добывать корни пиона было очень трудно, ибо сторожил их пёстрый дятел. Он выклевывал глаза любому, кто пытался достать целебные корни из земли. Зная это, древние лекари добывали их только ночью, когда дятел спал. Об этой легенде писал Теофраст в книге «Исследования о растениях». Искусство врача Пеона было столь велико, что вызвало жгучую завистью Асклепия (Эскулапа), который решил отравить своего ученика. Узнав об этом, Пеон обратился за помощью к богам, которых лечил, и тогда Аид превратил его в красивый цветок. Так талантливый ученик уклонился от несправедливой кары учителя, а на земле появился чудесный цветок - пион уклоняющийся.

Но пион не смог уклониться от более грозной опасности - от людей. Они узнали о его чудесных лечебных свойствах и стали беспощадно уничтожать. В Красную книгу занесены 6 видов пионов из 8, произрастающих на территории нашей страны. Тот, кто рвет пионы для букетов, должен знать, что растение это очень трудно размножается.

В Китае пион - символ скромности и застенчивости, а в Японии - символ процветания.

Корень пиона в народной медицине

Для медицинских целей заготавливают корневища и корни растения. Корни пиона содержат крахмал, алкалоиды, салициловую и бензойную кислоты, гликозид салицин, эфирное масло, в состав которого входит салицилат и пеонин. 

Авиценна рекомендовал применять корни пиона внутрь в свежем виде при болях, жжении в желудке. На Руси пионом лечили подагру, ревматизм, различные желудочно-кишечные заболевания. В Сибири издавна применяли пион при язве желудка, кровотечениях, инсультах, эпилепсии.

В тибетской медицине корни пиона применяют при нервных заболеваниях, эпилепсии, гастритах, маточных кровотечениях, а также при кашле, зубной боли, ревматизме, подагре. В Китае пион используется как желчегонное, при туберкулезе легких, белокровии, ахилии. В Монголии марьин корень назначают при болезнях почек. В арабской медицине как противоопухолевое средство.

В настоящее время медициной установлено, что растение обладает успокаивающим действием (его применяют при неврозах, неврастении, психастении, бессоннице, раздражительности и т.д.), обезболивающим и бактерицидным действиями. С лечебной целью настойку пиона назначают при спазмах желудка, при пониженной кислотности, при нарушениях менструального цикла, как молокогонное средство. Больным экземой, нейродермитом, псориазом назначают настойку пиона по 10-30 капель 3 раза в день в течение 3 недель.

Препараты пиона продлевают действие наркоза. Настойка пиона не оказывает отрицательного влияния на артериальное давление, ритм сокращений сердца, дыхание. Но поскольку растение это очень ядовито, внутрь принимать его следует с осторожностью, особенно при беременности, строго соблюдая дозировку!

Настойка из травы пиона менее эффективна, чем из корней и корневищ. Бактерицидное действие пиона используется в дерматологии для лечения гнойных заболеваний кожи, эрозии, а также при туберкулезе кожи.

Чем полезна настойка пиона

Пион применяют и в косметике.

Настой пиона (одна столовая ложка на 1 стакан кипятка) рекомендуется применять в виде аппликаций при любых воспалениях на коже, дерматитах.

Очень эффективна при поредении волос, в том числе и при их очаговом выпадении, средства, в состав которого входит настойка пиона. Аптечные настойки пиона, валерианы, аралии и вода смешиваются в соотношении 4:3:3:5, эта смесь втирается в волосистую часть головы вечером под компресс на 40-60 минут. Такие процедуры делают через день 10-15 раз.

Пион: полезные свойства

В аптеках продаётся настойка пиона из корней и травы растения в соотношении 10 частей растительного сырья на 90 частей 40-процентного спирта. Принимают её при неврастении, бессоннице, вегетативно-сосудистых нарушениях по 30-40 капель до одной чайной ложке 3 раза в день. Обычно курс лечения составляет 25-30 дней.

Перед применением необходима консультация специалиста.

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