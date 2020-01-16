Корень солодки: лечебные свойства

Солодка относится к редким в растительном мире растениям, сладкий вкус которых обусловлен не сахаром. Сладость корням солодки придает глицирризиновая кислота. Сладкий вкус её ощутим даже при разведение 1:20000. Получается, что солодка в 40 раз слаще сахара. Растет солодка в Индии, Китае, Казахстане, Средней Азии, на юге-востоке европейской части нашей страны, образуя огромные заросли. Заготавливают корни солодки осенью. Их можно хранить до 10 лет.





Солодка относится к наиболее сохранённым и древнейшим лекарственным растениям. Она была известна шумерам, о ней есть упоминания в папирусе Эберса. В Китае солодка использовалась за 2800 лет до нашей эры. Гиппократ и Гален лечили солодкой многие болезни. Великой Ибн Сина (Авиценна) писал, что «солодка лечит ногтееду, ожог огнем, мягчит лёгочную трубку, очищает её, она полезна для горла, прочищает голос, почки, мочевой пузырь». Уже несколько тысячелетий оно является испытанным лекарственным растением в Египте, Индии, на Тибете.

Чем полезен корень солодки









На Руси солодку стали применять вместо сахара с 12 века.Корни солодки содержат флавоноиды (ликвиритин, лакразид и др.), крахмал, органические кислоты винную, лимонную, щавелевую, яблочную, янтарную, глицирризиновую кислоту, алкалоиды, дубильные вещества, макроэлементы: калий, кальций, медь, цинк, железо и микроэлементы: марганец, хром, селен, йод, бор, ванадий, стронций.В 1946 году в России впервые были обнаружены в солодке вещества, способствующие заживлению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.В современной медицине солодка занимает почетное место. Во Франции сиропом солодки лечат ревматизм и бронхит. В Польше и Австрии он нашел применение при лечении болезней желудка и бронхитов. При приеме отвара корня солодки (10 г на 200 мл воды) по полстакана 2-3 раза в день в течение 3-4 недель у больных исчезает боль, тошнота, нормализуется кислотность желудочного сока, язвы слизистой желудка рубцуются. Это происходит за счёт содержащегося в корне солодки ликвиритина, который является еще и прекрасным спазмолитиком, снимающим спазм желудка, печени, кишечника. Но следует помнить, что препараты из корня солодки незначительно, но повышает артериальное давление.Наиболее важным свойством корня солодки, обусловленным наличием в ней глицирризиновой кислоты, является выраженное противовоспалительное действие при воспалительных и аллергических реакциях, вызванных гистамином, серотонином, брадикинином. Оно же делает солодку ценным дополнительным средством при лечении головной боли (мигрень, вегето-сосудистые дистонии, черепно-мозговые травмы). Глицирризиновая кислота стимулирует активность коры надпочечников, что ведет к уменьшению аллергических реакций в организме. Исследованиями установлено, что солодка обладает определёнными гормональными свойствами. Если сравнить её с гидрокортизоном, то её активность составляет примерно 30% активности известного гормона. В качестве вспомогательной терапии солодку назначают при болезни Аддисона, гипофункции коры надпочечников, при системной волчанке, пузырчатке, аллергических дерматитах.Применение солодки в течение 6-12 недель значительно улучшает состояние больных бронхиальной астмой: ликвидируется бронхоспазм, восстанавливается внешнее дыхание, уменьшается число эозинофилов в крови. Приём солодки позволяет снизить дозы гормональных препаратов, особенно при лечении детей.Сгущенный сироп корня солодки применяют местно, смазывая поражённые участки при нейродермитах, экземе, аллергических дерматитах. Широко солодка применяется в виде грудного эликсира, сиропа и настоя в качестве отхаркивающего, обезболивающего и смягчающего кашель средства, особенно у детей и пожилых людей, главным образом, при запущенных воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. При длительном применении солодки надо помнить, что глицирризиновая кислота способствует накоплению ионов натрия и выводит ионы калия, а также уменьшает содержание витамина C в надпочечниках.

Солодка обладает незначительной противоопухолевой активностью. В Китае и Индии солодка применяется, подобно женьшеню, как средство, повышающее сопротивляемость организма, общеукрепляющее и способствующее продлению жизни.



Солодка используется при изготовлении конфет, для подслащивания пива, вина, лимонада. Её применяют при производстве пенящегося раствора в огнетушителях, туши, чернил, акварели, шампуней, используют для окраски шерсти и шёлка.



Отечественные учёные провели сравнительный анализ сложных рецептов древностей и современной восточной медицины и установили, что солодка в них стоит на первом месте.



Прошли тысячелетия, и корень солодки переживает в наше время свое второе рождение.