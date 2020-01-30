В Башкирии назвали самую популярную иномарку 2019 года

В Башкирии по итогам 2019 года самой популярной моделью авто стала южнокорейская модель Kia Rio, согласно данным, опубликованным «Автостат Инфо».







За год на авторынке Башкирии было продано 3 276 единиц Kia Rio. Вторую строчку этого рейтинга занимает также южнокорейская модель — кроссовер Hyundai Creta, результат продаж которого составил по итогам 2019 года в Башкирии 2 938 единиц.



Замыкает тройку лидеров еще один представитель марки Hyundai — седан Solaris. Обладателями этого авто стали 1 827 жителей республики.



На четвертом и пятом местах соответственно оказались кроссовер Renault Duster (1 816 ед.) и Renault Logan (1 750 ед.).



Кроме того в список самых популярных машин на авторынке Башкирии также вошли: Renault Sandero (1 574 шт.), Volkswagen Polo (1 315 шт.), Kia Sportage (1 247 шт.), Skoda Rapid (1 197 шт.), Toyota RAV4 (1 027 шт.).



Напомним, по данным «Автостата», Kia Rio стала самой продаваемой моделью в РФ среди иностранных брендов по итогам 2019 года.

Фото: drive2.ru