Несколько фактов о великом снайпере Василии Зайцеве

Легендарный снайпер Великой Отечественной войны Василий Зайцев во время Сталинградской битвы, за полтора месяца, уничтожил более двухсот германских солдат и офицеров, включая 11 снайперов.



ВОИН

Война застала Василия Зайцева на службе на Тихоокеанском флоте в должности начальника финансовой части, на которую его назначили благодаря его образованию. Но Василий, получивший в 12 лет в подарок от деда своё первое охотничье ружьё, даже и не думал отсиживаться в бухгалтерии. Он написал пять рапортов с просьбой направить его на фронт. Наконец, командир внял просьбам, и Зайцев уехал в действующую армию защищать родину. Будущего снайпера зачислили в 284-ю стрелковую дивизию.



ЗАСЛУЖИЛ «СНАЙПЕРКУ»

После короткой военной подготовки Василий вместе с другими тихоокеанцами переправился через Волгу и принял участие в боях за Сталинград. С самых первых встреч с противником Зайцев проявил себя как незаурядный стрелок. С помощью простой «трёхлинейки» он умело убивал солдата противника. На войне ему очень пригодились мудрые охотничьи советы деда. Позже Василий скажет, что одно из главных качеств снайпера – умение маскироваться и быть незаметным. Данное качество необходимо любому хорошему охотнику.

Всего месяц спустя за проявленное боевое усердие Василий Зайцев получил медаль «За отвагу», и в придачу к ней… снайперскую винтовку! К этому моменту меткий охотник уже вывел из строя 32 солдата противника.Хороший снайпер – живой снайпер. Подвиг снайпера заключается в том, что он делает свою работу снова и снова. Для успеха в этом нелёгком деле нужно совершать подвиг каждый день и каждую минуту: бить врага и оставаться в живых!Василий Зайцев твёрдо знал, что шаблон это путь к смерти. Поэтому он постоянно придумывал новые модели охоты. Особенно опасна охота на другого охотника, но и тут наш солдат всегда бывал на высоте. Василий, словно в шахматной партии, переигрывал своих противников. Например, он делал реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался неподалёку. Как только противник обнаруживал себя выстрелом, Василий начинал терпеливо ожидать его появления из укрытия. И время не имело для него значения.Зайцев командовал снайперской группой и, заботясь о росте их и своего профессионального мастерства, накопил немалый дидактический материал, позволивший позже написать два учебника для снайперов. Однажды, два стрелка, возвращаясь с огневой позиции, встретили своего командира. Пунктуальные немцы ушли на обед, а значит можно и самим передохнуть – всё равно никого в перекрестье прицела не поймать. Но Зайцев заметил, что сейчас самое время для пристрелки. Оказывается, даже когда стрелять было не в кого, умный охотник спокойно вычислял расстояния до мест возможного появления противника и заносил их в блокнот, чтобы при случае, не теряя ни секунды, поразить цель. Ведь другого шанса может не представиться.Советский стрелок сильно досаждал немецкой «машине», поэтому германское командование направило из Берлина на сталинградский фронт своего самого лучшего стрелка: руководителя школы снайперов. Немецкому асу поставили задачу уничтожить «русского зайца». В свою очередь и Василий получил приказ об уничтожении немецкого «сверхснайпера». Между ними началась игра в «кошки-мышки». По действиям немца Василий понял, что дело он имеет с матёрым профессионалом. Но в результате нескольких дней взаимной охоты Василий Зайцев перехитрил противника и вышел победителем.Эта дуэль всемирно прославила нашего снайпера. Данный сюжет нашёл отражение в современном кинематографе: в русском фильме 1992-го года «Ангелы смерти» и в западном «Враг у ворот» (2001 год).К сожалению, торжествовать по поводу победы в принципиальной дуэли было некогда. Командир дивизии Николай Батюк поздравил Василия и поручил его группе снайперов новое важное задание. Необходимо было сорвать готовившееся немецкое наступление на одном из участков сталинградского фронта. «Сколько в твоём распоряжении бойцов», спросил командир. – «13». – «Ну что ж, надеюсь, справитесь».Выполняя задачу, группа Зайцева применила новую на тот момент тактику ведения боя - групповая охота. Тринадцать снайперских винтовок взяли на прицел наиболее привлекательные пункты в расположении противника. Расчёт такой: выйдут гитлеровские офицеры на последний осмотр полосы наступления – огонь!Расчёт себя полностью оправдал. Наступление было сорвано. Правда опытный боец Василий Зайцев в пылу битвы пошёл в открытую атаку на немецкую пехоту, не ожидая, что немецкая артиллерия даст залп по своим и чужим…Когда Василий пришёл в себя, его заволокла тьма. В результате тяжёлого ранения серьёзно пострадали глаза. В мемуарах он признается, что когда у него обострился слух, то он размышлял над тем, чтобы взять в руки винтовку… К счастью, после нескольких операции зрение вернулась, и 10 февраля 1943 года снайпер Зайцев снова увидел свет.За проявленное военное мастерство и доблесть командиру снайперской группы присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Однако, как и в начале боевого пути, Василий и не думал оставаться в стороне от основных событий и вскоре вернулся на фронт. Победу в Великой Отечественной войне он встретил в звании капитана.