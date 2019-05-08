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Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Георгиевская лента и Гвардейская лента. В чём отличие

Те, кто назвал общероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», способствуют не памяти, а забвению подвига нашего народа. Георгиевским крестом в годы Великой Отечественной никого не награждали и никакого отношения к разгрому гитлеровской Германии эта награда не имеет. Она имеет отношение только к войнам Российской империи.

C 1917 года не использовалась ни на одной советской государственной награде, после упразднения наградной системы Российской Республики, Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В период Отечественной войны в Русском Корпусе (входившим в РОА и состав вермахта), воевавших на стороне Германии.

В наградной системе СССР существовала орденская лента, называемая «Гвардейская лента». Гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамёнах гвардейских объединений, соединений и частей (кораблей). Гвардейская лента имеет отношение к СССР и Великой Отечественной, но не имеет отношения к Российской империи.


Советская гвардия родилась во время Великой Отечественной войны в ходе Смоленского сражения под Ельней в сентябре 1941 года. Приказом наркома обороны четыре мотострелковые дивизии «за боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок» были награждены званием гвардейских». В мае 1942 года был учреждён гвардейский нагрудный знак. «Гвардейская лента представляет собой ленту оранжевого цвета с нанесёнными на ней тремя продольными чёрными полосами».

С началом акции Георгиевская ленточка в российских СМИ советскую «Гвардейскую ленту» стали также называть «Георгиевской», что неверно как с исторической, так и с геральдической точек зрения.

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