Душица: полезные свойства и противопоказания

Душица обыкновенная - многолетнее травянистое растение высотой 30-90 см с бордово-сиреневыми цветками, обладающими приятным ароматом. Цветет с июля по сентябрь. Растёт на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Используют цветочные верхушки с листьями. Сбор производят во время цветения, срезая (а не выдергивают с корнем). Сушат в тени.



В траве душицы обнаружены фенолы, тимол, геранилацетат, карвакрол, жирные масла, дубильные вещества, витамин С. Больше всего витамина С содержится в листьях растения.







Душицу широко использовали еще древние медики. Авиценна описал действие душицы при заболеваниях легких, желудка, почек, нервной системы. В современной медицине трава душицы введена в фармакопею стран СНГ, Польши, Германии, Чехии, Франции, Австрии, Дании и других. В Германии душицу используют как противокашлевое, успокаивающее и противосудорожное средство. Во Франции- как антиспастическое и ранозаживляющее. В Болгарии душицу применяют при болезнях почек, желудка, печени, болезненных менструациях. В Индии широко используется масло душицы как обезболивающее средство.









В отечественной научной медицине душица применяется при болезнях дыхательных путей, атония кишечника, для усиления выделения желудочного сока. Душица входит в состав грудных, потогонных, желчегонных, успокаивающих чаев.Используется трава при энтероколитах, сопровождающихся запорами и метеоризмом.Народная медицина душицу применяет ещё шире: как кровоостанавливающее средство, особенно после родов, для усиления лактации, при желудочно-кишечных, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхов, легких, расстройстве центральной нервной системы, в комплексном лечении злокачественных новообразований, как мочегонное и противосудорожное средство.Во всех этих случаях готовят настой.2 чайные ложки травы заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в закрытой посуде 20 минут, процеживают и пьют по полстакана за 20-30 минут до еды 3 раза в день.хорошо помогает отвар травы на молоке. Многие пьют его вместо чая.пьют отвар, приготовленный из 15 г травы на 1 стакан кипятка, по одной столовой ложке 3 раза в день.отваром душицы полезно мыть голову.- полезно принимать ванны с отваром душицы (300 г травы прокипятить 4 л воды на слабом огне в течение 30 минут, процедить, добавить в ванну).применяется настойка душицы 20 г на 100 г спирта по 20 капель 3 раза в день.исчезнет, если пожевать или 5 минут подержать во рту цветки душицы.Можно в дупло больного зуба положить ватку с двумя-тремя каплями масла душицы.Масло помогает и от икоты, если принимать его по 2 капли 3 раза в день. Чтобы приготовить масло из душицы, надо 1-2 столовые ложки травы залить 100 граммами подсолнечного масла, настоять 8 часов, процедить и отжать.Хорошо полоскать отваром душицы горло при ангине, хронических тонзиллитах.В виде примочек, компрессов и лечебных ванн душицы применяется при гнойничковых заболеваниях кожи и диатезе. Хорошо помогает душица при бессоннице, повышенной возбудимости, эпилепсии.Издавна используется душица в косметике.Из сушеной травы душицы, лаванды, шалфея, мяты, укропа, петрушки, сельдерея, взятых в равных частях, делают маски для лица. Измельчить все травы в порошок, перемешать и залить оливковым маслом (1:2), закрыть стеклянную банку со смесью пластмассовой крышкой и поставить на 10 дней в тёмное место. Эту смесь втереть в кожу лица, шеи, рук, оставить на 20-30 минут. Затем смыть тёплой водой.Для жирной пористой кожи рекомендуется белковая маска с отваром душицы.

Приготовить отвар из 2 столовых ложек на 1 стакан воды, смешать с 1 белком, нанести на лицо. Через 20-30 минут смыть тёплой водой.



Душица используется и как пищевая пряность, например, при засолке огурцов и томатов. Добавляют душицу в квасы, в соусы к мясу, птице.



Но надо помнить, что при беременности, гиперацидном хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гипотонии зелень и настои душицы противопоказаны.



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