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Лунный календарь посева на 2020 год: благоприятные и неблагоприятные дни

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Лунный календарь посева на 2020 год: благоприятные и неблагоприятные дни

Последнюю декаду февраля принято считать началом садоводческого сезона. Это время, когда готовится рассада для теплиц и открытого грунта. Опытные огородники начинают высевать семена цветов и овощей: огурцов, томатов, перца, капусты, сельдерея, земляники.

Многие садоводы, чтобы повысить всхожесть семян и урожайность, опираются на лунный календарь и вычисляют благоприятные для определенных работ дни.

Благоприятные дни по лунному календарю в феврале 2020 года

Согласно фазам Луны, 18-20 февраля готовят грунт для выращивания рассады. Садоводы считают, что покупать семена и саженцы лучше 25 числа. Сеять их на рассаду предпочтительнее в два промежутка времени: либо 18–20 февраля, если семена уже приобретены, либо 25 февраля – 1 марта.

Лунный календарь 2020. Когда сажать рассаду помидоров и огурцов

По Лунному календарю 25-28 февраля следует высаживать семена помидора, перца, баклажана, 24–29 февраля – цветов. С 28 февраля по 1 марта благоприятное время для посева семян ранних овощей в теплицу. В это же время лучше заняться высадкой семян огурца, томата, перца, баклажана.

Неблагоприятными днями для рассады считаются 16–17 февраля, а также 22–23 числа.

Садоводы отмечают, что в середине февраля можно заниматься черенкованием комнатных цветов, а также приступать к зимним прививкам плодовых деревьев.

Открытый и закрытый грунт: сорта огурцов и помидоров

Что же касается семян, то оптимальными сортами огурцов для средней полосы России и Урала называются парниковые и тепличные «Мальчик с пальчик», «Майский F1», «Апрельский F1», «Московский пижон F1», «Бенефис F1», «Крепыш F1» и другие. Это универсальные раннеспелые и скороспелые сорта. Среди томатов селекционеры выделяют «Абаканский розовый», «Бычье сердце», «Кенигсберг»,  «Перцевидный гигант», «Розовый мед», «Сахарный пудовичок», «Сердце буйвола» и другие.

Конечно, выбор семян для рассады зависит от многих критериев: морозоустойчивости, вкусовых и засолочных качеств плодов, возможности хранения и транспортировки и других.

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Источник: gtrk.tv
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