13 необычных способов использования WD-40

Часто ли вам встречалось средство бытовой химии, которое имеет свою страницу в Facebook и многочисленные фан-сайты? Какой продукт сначала использовался для защиты обшивки космических ракет от коррозии, а теперь продается практически в каждом магазине?







Вы, вероятно, уже поняли, что речь идет о популярнейшем WD-40, в народе известном как «вэдэшка». Его формула до сих пор тщательно охраняется, но это не мешает нам с успехом использовать его замечательные свойства. Все знают, что WD-40 можно успешно использовать для смазки запоров и петель, откручивания прикипевших гаек, удаления ржавчины, размораживания замков. Но этим возможности этого универсального средства далеко не ограничиваются. Ниже вы найдете 13 способов, как WD-40 сможет выручить вас в самых разных ситуациях.









Что делать, если несколько стаканов намертво заклинили один в другом? Можно, разумеется, применить силу, но это может быть несколько осложнено в том случае, если стаканы из тонкого стекла. Поэтому просто прысните WD-40 и немного подождите, пока смазка проникнет в зазор. Затем потяните и легко освободите стаканы. Не забудьте потом хорошо помыть посуду.Наши тела имеют способность увеличиваться и уменьшаться, причем, чаще делают именно первое. Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что привычное кольцо уже никак не хочет слезать с вашего пальца, то воспользуйтесь нашим волшебным средством. Пару капель для смазки, и кольцо легко соскользнет безо всяких заметных усилий и боли.Если вы безрезультатно перепробовали уже все средства в борьбе с домашними насекомыми, то почему бы не дать шанс WD-40? Просто распылите спрей на подоконники и рамы, вентиляционные решетки и дверные проемы. Будьте осторожны и не вдыхайте вещество, особую внимательность проявите, если у вас дома маленькие дети.Такая ситуация бывает не слишком часто, но, в случае возникновения, превращается в настоящий кошмар. Хорошо залипшую жвачку распутать сложно, а волосы резать нельзя, поэтому берем и наносим WD-40. Разумеется, при этом необходимо беречь глаза и органы дыхания. Спустя некоторое время посторонний предмет можно легко вычесать с помощью расчески.Какой бы прочностью не обладало ваше напольное покрытие, на нем рано или поздно все равно образуются многочисленные царапины и отметины. Можно попробовать удалить их с помощью средства WD-40. Нанесите тонким слоем, подождите несколько минут, а потом зачистите нужные места с помощью щетки.Чтобы удалить пятна чая со столешницы, нанесите немного вещества на губку или влажную ткань, и энергично потрите пятно до полного исчезновения.На полках хозяйственных магазинов стоят целые ряды различных средств для борьбы за белоснежность унитазов. Но настоящий победитель держится несколько в стороне. Опрыскайте жидкостью WD-40 поверхность, пройдитесь немного щеткой, а затем смойте. Никакого известкового налета и отложений солей.Ваши зимние ботинки или сапоги можно сделать непромокаемыми, если нанести на них спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды, так что ваши ноги всегда будут сухими. Только учтите, что не каждое покрытие может правильно отреагировать на подобное обращение, поэтому лучше сначала поэкспериментировать на небольшом участке.Номера машин довольно быстро начинают ржаветь и терять свой первоначальный вид. Поможет восстановить их все тот же замечательный спрей. Очистите номер от грязи, нанесите вэдэшку, хорошенько потрите, и он будет сверкать, как новенький. После такой обработки номерные знаки надолго будут защищены от появления ржавчины.Вы не можете повлиять на погоду и отменить зимние холода. Зато вам точно по силам нанести слой WD-40 на внешнюю поверхность стекол, и тогда ваши окна всегда будут чистыми и не будут замерзать.Осы очень часто строят свои гнезда под карнизами крыши вашего дома. Такое опасное соседство не может не напрягать, поэтому лучше постараться заранее попрыскать WD-40 во все такие укромные уголки. Осы туда уже никогда не сунутся.

12. Удаление собачьих экскрементов

Есть много в жизни неприятных вещей, но очистка рифленой подошвы кроссовка или ботинка от последствий неудачного шага — это нечто. Мало того, что это ужасно пахнет, так оно еще и никак не хочет вычищаться. Остается только прибегнуть к помощи нашего универсального средства. Попрыскайте WD-40, оставьте на несколько минут в покое, а потом просто смойте под струей воды.

Если вы не слишком аккуратно пользовались клеем и запачкали им окружающие поверхности или даже свои руки, то привести все в порядок можно с помощью жидкости WD-40. Она легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа.