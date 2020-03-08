Красивые поздравления с 8 Марта женщинам: тосты, стихи, проза, смс, прикольные и шуточные
Праздник 8 Марта очень удачно совпал с самым началом весны. Согласитесь, распускающиеся цветы — мимозы и тюльпаны — создают особую атмосферу этому дню. Поэтому он кажется по-настоящему благоухающим и цветущим днем. Конечно, традиционные подарки для любимых — духи, колечки и цветы — никто не отменял. Но слова нужно подобрать нужные.
Поздравления с 8 Марта в стихах
С праздником весны тебя поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесёт для тебя
Много улыбок, тепла и добра!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!
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В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар - всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
8 марта - женский день!
Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде вновь
Пусть будет Вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.
Желаем Вам любви и счастья много,
Чтобы для грусти не было причин!
Пусть говорят, что это все от Бога,
А я считаю, - больше от мужчин!
Смс поздравления на 8 Марта
«Милая моя подруга»
Милая моя подруга,
С 8 Марта поздравляю!
Лучше нет на свете друга,
От души тебе желаю:
Оставаться той же милой,
Полной радости и счастья
Доброй, сказочной, игривой,
Не настигнут пусть ненастья.
Чтоб всегда мужские взгляды
За собою увлекала,
Чтоб жила и была рада,
Никогда не унывала!
«Не прячь своих прекрасных глаз»
Пусть в этот день, как и всегда,
Любовь окутает тебя!
Прошу тебя, как никогда,
Не прячь своих прекрасных глаз,
И я запомню навсегда,
Как их увидел в первый раз...
Всегда будь вечно молодой,
Без бед и горя будь со мной!
Не плачь, родная, никогда!
Тепла, весны тебе всегда!
Здоровья, счастья и успехов,
Побольше радости и смеха!
«Нет ничего на свете краше»
8 Марта – праздник света,
Улыбок, радости, привета,
Нет ничего на свете краше,
Счастливых глаз у женщин наших!
Пусть этот праздник раз в году
Подарит нам ту суету,
Когда мы в поиске подарков:
Веселых, нежных, милых, ярких
Вдруг вспоминаем обо всем:
Благодаря кому живем!
Так пусть все женщины планеты,
Все, отмечая праздник этот,
Пусть вся планета, весь народ
Продлят его на целый год!
«Поздравляем с 8 Марта!»
Поздравляем с Женским днем,
Чтоб все в жизни шло путем,
Чтобы дети не болели,
Чтоб Вас все всегда хотели!
Чтоб всегда Вам было сладко,
Чтоб в делах все было гладко,
Счастья, радости и фарта,
Поздравляем с 8 Марта!
«Дорогой подружке»
Теплеет за окном - в душе теплеет,
На год забудем заморозки, вьюги.
И я к 8 Марта поскорее
Спешу поздравить добрую подругу.
Пускай весна вдохнёт в тебя надежду,
Пусть солнышко согреет твои мысли,
Увидишь, будет лучше всё, чем прежде,
И краски новые возникнут в твоей жизни!
«Дорогой сестричке»
С 8 Марта поздравляю
Лучшую сестричку в мире,
От души тебе желаю
Жить в роскошнейшей квартире,
И с водителем машину,
И завидную карьеру,
И, конечно же, мужчину,
Чтоб любил тебя без меры!
«Дорогой супруге»
Половинка моя ненаглядная,
Ты сегодня такая нарядная!
Настроенье весеннее, светлое,
И сама ты, как солнце рассветное!
Поздравляю тебя, моя милая,
Моя нежная, неповторимая,
Пусть мечты твои все исполняются,
Будь счастливой, моя ты красавица!
Прикольные поздравления с 8 Марта
Поздравляю с Днем мимозы,
С Днем любовниц и коллег,
С Днем когда еще морозы
И на крышах еще снег.
С Днем, когда все дамы пьяны,
Сексуальны, хороши,
С днем, когда родную маму
Ждут до ночи малыши.
В общем клевый этот праздник
В календарь не занесут!
Поздравляю с 5 Марта,
Все в России уже пьют!!!
*****
O женщины! Пьянея от восторга,
Спешим поздравить с праздником весны!
Сердца без боя отдаем и торга,
Плывя на блеск пленительной блесны.
Не чуя ног, летим мы вам навстречу,
Чтоб оградить от будничных забот,
И бремя ваших дел берем на плечи...
Вот так! Чего не сделаешь раз в год.
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Прикольное поздравление с 8 Марта
Будь всегда красивой и беспечной,
К чертy все домашние дела,
Чтоб мужчинa думал каждый встречный:
"Ах, какая женщина прошла!"
И про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб мужчинa думал каждый встречный:
"Ах, какая дама, Боже мой!"
И ещё один совет известный:
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб мужчинa думал каждый встречный:
"Ах, какая баба, черт возьми!"
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Прикольные СМС поздравления к 8 Марта
Сегодня праздник женский!
цветов подарков круг
спасибо Кларе Цеткин
и Розе Люксембург!
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8 марта. Ни копья.
Сажусь на коврик в лотос позу.
Я не дарю тебе мимозу,
но этот лотос - для тебя!
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Прикольные sms на 8 Марта
Спасибо вам за вашу доброту
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
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Поздравления с 8 Марта в прозе
Милые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
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Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.
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Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердца, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы — очаровательны! С праздником!
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