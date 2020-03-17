Стало известно, как группа крови влияет на здоровье человека

Нормальную работу всего организма человека обеспечивает кровь, и, по мнению учёных, именно группа крови влияет на продолжительность жизни человека.







На страницах «OANews» были опубликованы результаты исследования антител и эритроцитов, в ходе которого выяснилось, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывают составные части крови.



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Таким людям не страшны болезни сердца. Однако обладатели 1 группы крови имеют проблемы с репродуктивной функцией, поэтому им очень сложно завести ребёнка.Самыми распространёнными заболеваниями среди людей со 2 группой крови являются простуда, диабет и депрессия. Также высок риск развития рака желудка.Обладателям 3 группы не страшны инфекции, но опасен отит и онкология.Это настоящие долгожители. Однако, несмотря на этот факт, люди с 4 группой крови часто подвержены пороку сердца.