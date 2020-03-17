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Стало известно, как группа крови влияет на здоровье человека

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Стало известно, как группа крови влияет на здоровье человека

Нормальную работу всего организма человека обеспечивает кровь, и, по мнению учёных, именно группа крови влияет на продолжительность жизни человека.



На страницах «OANews» были опубликованы результаты исследования антител и эритроцитов, в ходе которого выяснилось, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывают составные части крови.

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1 группа
Таким людям не страшны болезни сердца. Однако обладатели 1 группы крови имеют проблемы с репродуктивной функцией, поэтому им очень сложно завести ребёнка.

2 группа
Самыми распространёнными заболеваниями среди людей со 2 группой крови являются простуда, диабет и депрессия. Также высок риск развития рака желудка.

3 группа
Обладателям 3 группы не страшны инфекции, но опасен отит и онкология.

4 группа
Это настоящие долгожители. Однако, несмотря на этот факт, люди с 4 группой крови часто подвержены пороку сердца.

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Источник: sterlegrad.ru
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