Стало известно, как группа крови влияет на здоровье человека
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Нормальную работу всего организма человека обеспечивает кровь, и, по мнению учёных, именно группа крови влияет на продолжительность жизни человека.
На страницах «OANews» были опубликованы результаты исследования антител и эритроцитов, в ходе которого выяснилось, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывают составные части крови.
Таким людям не страшны болезни сердца. Однако обладатели 1 группы крови имеют проблемы с репродуктивной функцией, поэтому им очень сложно завести ребёнка.
2 группа
Самыми распространёнными заболеваниями среди людей со 2 группой крови являются простуда, диабет и депрессия. Также высок риск развития рака желудка.
3 группа
Обладателям 3 группы не страшны инфекции, но опасен отит и онкология.
4 группа
Это настоящие долгожители. Однако, несмотря на этот факт, люди с 4 группой крови часто подвержены пороку сердца.
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Источник:
sterlegrad.ru
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