В Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине | видео

В деревне Альмухаметово Абзелиловского района Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине. Видео опубликовал на своей странице в Facebook бывший руководитель развития туризма в республике, бизнесмен Артур Идельбаев.

“Когда в Австралии появился такой телёнок, то они говорили, что это на удачу”, - комментируют видео в социальных сетях.



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Как правило, к развитию дополнительных, зачастую нефункциональных конечностей, приводит генетическое нарушение – полимелия.