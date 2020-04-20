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В Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине | видео

Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Абзелиловский район
В Абзелиловском районе Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине | видео

В деревне Альмухаметово Абзелиловского района Башкирии родился теленок с пятой ногой на спине. Видео опубликовал на своей странице в Facebook бывший руководитель развития туризма в республике, бизнесмен Артур Идельбаев. 

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Как правило, к развитию дополнительных, зачастую нефункциональных конечностей, приводит генетическое нарушение – полимелия. 
“Когда в Австралии появился такой телёнок, то они говорили, что это на удачу”, - комментируют видео в социальных сетях. 

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Источник: gtrk.tv
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