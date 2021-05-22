Способы избавления от тли

22 май 2021 | 18:47

Очень часто проблемой для садоводов и огородников становится тля. Существует много способов, помогающих избавиться от нее.



Тля преимущественно образуется на слабых растениях, или на культурах пересыщенных азотными удобрениями. Следовательно, в случае появления тли, нужно пересмотреть систему подкормок.



Обыкновенная молочная сыворотка способна снизить количество вредителей (иногда уничтожает полностью), если периодически поливать ею растения.







Эффективным средством от вредителя, который поразил овощи, находящиеся под пленочным укрытием, является окуривание табачной пылью. Ее поджигают в консервных банках. Но очень важно, чтобы после этой процедуры было организовано хорошее проветривание. В противном случае, растения станут слабыми. Также культуры следует подкормить.



Мерой по профилактике появления тля является регулярная борьба с порослями плодовых деревьев. Более всего это относится к вишне. В ее порослях чаще всего проводят зиму яйца вишневой тли.

После поражения тлей многолетние растения теряют зимостойкость. Поэтому после победы над вредителем растение следует тщательно утеплить на зиму.



Так как тлю разводят муравьи, то целесообразно провести мероприятия по борьбе с ними. Хорошо зарекомендовал следующий способ: осенью в междурядьях кладут доски, оставляют их до весны. В это место переселятся не только муравьи, но и многие другие вредители. Остается только с наступлением весны обработать доски инсектицидами.

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