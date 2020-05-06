Как получить хороший урожай картофеля

Каждый огородник выращивает на своем участке картофель. Но все ли знают, как ухаживать правильно, чтобы получить ранний урожай и при этом крупный?







Все зависит от того, как провели подкормку при посадке. Этот этап нельзя пропускать, так как картофель очень быстро впитывает в себя из почвы питательные минеральные вещества. Они нужны для правильного развития и формирования клубней. Также, подкормка защищает картофель от вредителей и грибковых заболеваний.









Чем же подкармливать картофель и как это делать?Универсальное удобрение - это древесная зола. В том случае, если земля на участке плодородная или на ней были посажены сидераты, то будет достаточно только золы. В других же случаях необходимо вносить дополнительные удобрения.Перепревший навоз, перегной - это хороший питательный материал. При внесении в почву перегноя, почва будет рыхлой, клубни лучше укоренятся и будут больше впитывать полезных веществ из почвы.Что делать, когда нет перегноя? В этом случае в почву можно внести половину чайной ложки нитроаммофоски. Она насытит почву необходимым количеством фосфора, калия и азота. При этом необходимо помнить, что у картофеля корневая система расположена в верхнем слое почвы, поэтому удобрение нужно вносить в лунку.

Можно воспользоваться маленькой хитростью: в каждую лунку положить бобы или горох, в этом случае клубни картофеля созреют раньше и станут нежными и вкусными. Эти растения природные сидераты, они влияют на дренажные свойства почвы, насыщают ее кислородом и азотом. В итоге - картофель развивается и растет быстрее.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram