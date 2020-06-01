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Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе «Июньские Боотиды»

Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе «Июньские Боотиды»

| 01 июн 2020 | 10:38

Жители республики смогут понаблюдать за необычным природным явлением. В июне в небе пронесется метеорный поток. По данным Уфимского планетария, продлится он с 22 июня по 2 июля.



«Июньские боотиды» - так называется космическое явление – обычно протекает весьма непредсказуемо. При низкой активности можно увидеть по несколько метеоров в час, но может быть и всплеск - тогда над нашей головой пронесутся минимум 100 метеоров в час.

— По описанию наблюдателей, «Июньские Боотиды» медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета, — отметили в Уфимском планетарии.
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Сотрудники планетария рекомендуют наблюдать за метеорами в самый пик их активности - в ночь с 27 на 28 июня. Благоприятнее всего после часа ночи, когда Луна уйдет за горизонт.

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Источник: mkset.ru

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