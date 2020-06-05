Открытие инфекционной больницы в Уфе посчитали фейком

Уфа | 05 июн 2020 | 12:16

Социальная сеть Facebook заблокировала новость про новую инфекционку под Уфой, приняв ее за фейк. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила на своей странице в соцсети главный редактор новостного издания RT Маргарита Симоньян. По ее словам, блокировка коснулась поста в официальном сообществе RT Deutsch.







— Facebook в очередной раз наказал нас за фейк, которого не было, — рассказала она. — В конце мая RT Deutsch опубликовал новость о строительстве больницы для заболевших коронавирусом в Уфе. Официальный фактчекер Facebook по арабским новостям отметил публикацию как ложную.



По словам Симоньян, обращение в Facebook не принесло результатов — в компании развели руками, назвав произошедшее технической ошибкой.

— Фактчекеры резко активизировались в отношении нашего немецкого канала после того, как RT Deutsch вышел на Фейсбук в топ-5 по просмотрам видео среди немецкоязычных СМИ Германии, — утверждает Симоньян. — Фактчекинг связи одного с другим нам не нужен.

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Фото: скрин видео

Напомним, что в социальной сети работает автоматическая система для определения фейковых новостей. К качеству ее работы уже не в первый раз возникают работы.