На территории России можно будет наблюдать редкое полутеневое затмение Луны

| 05 июн 2020 | 14:02

Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария ТАСС.







В результате затмения должен потемнеть южный край ее диска. Начнется оно 5 июня в 20:46 по московскому времени, завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза ожидается в 22:25 по московскому времени. По ожиданиям в полутень Земли в момент пика с южного края погрузится практически половина Луны.

«До границы тени Земли ее будет разделять 13 угловых минут, поэтому заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры. В России полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать из европейской части страны (кроме севера) и с территории юго-запада Сибири», - сказали ТАСС в планетарии.



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Фото: скриншот с видео

В 2020 году жители Земли смогут увидеть как минимум шесть затмений – два солнечных и четыре лунных. Среди них будет и полное солнечное затмение.