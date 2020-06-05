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На территории России можно будет наблюдать редкое полутеневое затмение Луны

На территории России можно будет наблюдать редкое полутеневое затмение Луны

| 05 июн 2020 | 14:02

Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария ТАСС. 



В результате затмения должен потемнеть южный край ее диска. Начнется оно 5 июня в 20:46 по московскому времени, завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза ожидается в 22:25 по московскому времени. По ожиданиям в полутень Земли в момент пика с южного края погрузится практически половина Луны.

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«До границы тени Земли ее будет разделять 13 угловых минут, поэтому заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры. В России полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать из европейской части страны (кроме севера) и с территории юго-запада Сибири», - сказали ТАСС в планетарии.
В 2020 году жители Земли смогут увидеть как минимум шесть затмений – два солнечных и четыре лунных. Среди них будет и полное солнечное затмение. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео

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