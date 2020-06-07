В Башкирии водители засняли лосенка, который впервые переходил дорогу | Видео
| 07 июн 2020 | 21:11
В Башкирии лосенок, который еще плохо стоит на ногах, впервые переходил дорогу: автомобилисты застыли в ожидании, а мама животного беспокойно ходила рядом с малышом. Очевидцы засняли старания лосенка на видео и поделились кадрами с тематической группой «БашДТП Уфа» в соцсети.
Те, кто посмотрел видео, не остались равнодушными:
— Я в восторге от такого зрелища! Сердце сжимается за малыша! Умничка! Спасибо тем, кто снял такое трогательное событие в жизни лосёнка! — пишет Ирина в комментариях к публикации.
- Ой ты господи, не идёт, а танцует, умница!!!! - пишет Галина в комментариях к данному видео.