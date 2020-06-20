Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

| 20 июн 2020 | 20:14

Жители Башкирии в день летнего солнцестояния, 21 июня смогут увидеть частное солнечное затмение. Как сообщили в уфимском планетарии, в 11:19 наступит максимальная фаза затмения, Луна закроет 0,17 диаметра Солнца. В 12:05 затмение закончится.
Солнечное затмение — обычное астрономическое явление. Оно происходит два-пять раз в год.



В Башкирии 21 июня будет наблюдаться частное затмение. Наибольшая его фаза у нас 0.174, то есть Луна закроет только краешек солнечного диска, 0.174 часть солнечного диаметра.

Начнется затмение в Уфе в 10:35 по уфимскому времени. В этот момент Солнце будет уже высоко над горизонтом. С правой стороны внизу солнечного диска появится черная щербинка, которая будет становиться всё больше (Луна будет наползать на Солнце). В 11: 19 наступит максимальная фаза затмения, Луна закроет 0,174 диаметра Солнца (9,4 процента площади Солнца), а потом фаза начнет уменьшаться (Луна будет сходить с Солнца) и в 12:05 затмение закончится. Весь процесс будет продолжаться полтора часа.

Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе «Июньские Боотиды»

Читайте также:

Жители Башкирии смогут наблюдать в ночном небе «Июньские Боотиды»
Следующее затмение Солнца мы сможем увидеть 10 июня 2021 года, оно тоже будет частным с фазой 0.29 — Луна немного больше закроет собой Солнце, чем во время нынешнего затмения. Еще большая фаза затмения 0.81 будет через два года — в октябре 2022-го. А вот полное затмение Солнца жители региона увидят только через 41 год — 20 апреля 2061 года, когда пройдет ровно 100 лет после последнего полного затмения Солнца, наблюдавшегося в Башкирии 15 февраля 1961 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: pixabay.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: