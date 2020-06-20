Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

| 20 июн 2020 | 20:14

Жители Башкирии в день летнего солнцестояния, 21 июня смогут увидеть частное солнечное затмение. Как сообщили в уфимском планетарии, в 11:19 наступит максимальная фаза затмения, Луна закроет 0,17 диаметра Солнца. В 12:05 затмение закончится.

Солнечное затмение — обычное астрономическое явление. Оно происходит два-пять раз в год.







В Башкирии 21 июня будет наблюдаться частное затмение. Наибольшая его фаза у нас 0.174, то есть Луна закроет только краешек солнечного диска, 0.174 часть солнечного диаметра.



Начнется затмение в Уфе в 10:35 по уфимскому времени. В этот момент Солнце будет уже высоко над горизонтом. С правой стороны внизу солнечного диска появится черная щербинка, которая будет становиться всё больше (Луна будет наползать на Солнце). В 11: 19 наступит максимальная фаза затмения, Луна закроет 0,174 диаметра Солнца (9,4 процента площади Солнца), а потом фаза начнет уменьшаться (Луна будет сходить с Солнца) и в 12:05 затмение закончится. Весь процесс будет продолжаться полтора часа.



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Фото: pixabay.com

Следующее затмение Солнца мы сможем увидеть 10 июня 2021 года, оно тоже будет частным с фазой 0.29 — Луна немного больше закроет собой Солнце, чем во время нынешнего затмения. Еще большая фаза затмения 0.81 будет через два года — в октябре 2022-го. А вот полное затмение Солнца жители региона увидят только через 41 год — 20 апреля 2061 года, когда пройдет ровно 100 лет после последнего полного затмения Солнца, наблюдавшегося в Башкирии 15 февраля 1961 года.